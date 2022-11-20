現身力挺！于美人：市長投黃珊珊、市議員搶救王世堅

▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，藝人于美人擔任壓軸神秘嘉賓。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）
▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，藝人于美人擔任壓軸神秘嘉賓。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）

記者呂炯昌／台北報導

2022-11-20 21:55:39

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（20）日晚間在基隆路一段52號舉辦「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，請來藝人郭子乾擔任主持人、藝人曾心梅、林俊逸獻唱、前時力黨主席黃國昌、網紅「葉式特工Yes Ranger」、國立交通大學科技法律研究所創所所長劉尚志教授、美食家梁幼祥、前內政部長李鴻源助講、民眾黨主席柯文哲演講，藝人于美人擔任壓軸神秘嘉賓。于美人表示，她的市長票要投給黃珊珊，市議員票要搶救王世堅。

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黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會主辦單位號稱有5萬人參加，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲演講時坦言，自己內心非常焦慮，害怕台北市回到過去，擁有複雜政商關係，公務員也不敢做事，一片死氣沈沈，「已經堅持8年改革制度，請不要停止！」

柯文哲表示，疫情期間儘管黃珊珊身體不適，晚上在醫院打點滴，但還是白天來開會，雖然他下令強迫黃珊珊休息，但她還是堅持工作，「坦白說看她這麼拼命，我都替她擔心，但我也理解她為什麼這麼拼命，因為她放不下這座城市。」2014年因為選民投他一票才能改變成真，現在需要把票投給黃珊珊。

黃珊珊致詞時表示，柯文哲改變北市政治文化，她要承先啟後發揚光大，台北市要面臨疫情後的各種挑戰，需要一個即戰力的市長、與市民站在一起，需要有魄力，而不是說空話的人，未來的市長不需要從頭學習慢慢來，11月26日投完票，11月27日她就能立即上班，繼續改變成真。

黃珊珊說，「我生過一場病，差一點失去生命，我連死亡都不怕了，這世界沒什麼讓我害怕」、「我什麼都不怕，因為我是台北市民的靠山！」偉大的市民才是這座城市的主人。

壓軸神秘嘉賓于美人表示，政黨最愛操作「三腳督」、操作棄保，政黨輸贏不重要，台北市民才重要，1994年的三腳督到現在，怎麼一個世代人還無法掙脫藍綠揪纏，呼籲所有年輕人要站出來投下一票，「你手中的那張票不是一張紙，它是一道光，用這道光照亮被藍綠情緒勒索、無法呼吸黯淡的無光的這一代人！」

最後，于美人表示，她是中山區選民，市長票要投給黃珊珊，市議員這一票要搶救王世堅。

▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）
▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）
▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）
▲台北市長候選人黃珊珊「偉大市民挺珊珊」造勢晚會。（圖／記者林調遜攝，2022.11.20）

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