現身力挺！于美人：市長投黃珊珊、市議員搶救王世堅

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柯文哲表示，疫情期間儘管黃珊珊身體不適，晚上在醫院打點滴，但還是白天來開會，雖然他下令強迫黃珊珊休息，但她還是堅持工作，「坦白說看她這麼拼命，我都替她擔心，但我也理解她為什麼這麼拼命，因為她放不下這座城市。」2014年因為選民投他一票才能改變成真，現在需要把票投給黃珊珊。
黃珊珊致詞時表示，柯文哲改變北市政治文化，她要承先啟後發揚光大，台北市要面臨疫情後的各種挑戰，需要一個即戰力的市長、與市民站在一起，需要有魄力，而不是說空話的人，未來的市長不需要從頭學習慢慢來，11月26日投完票，11月27日她就能立即上班，繼續改變成真。
黃珊珊說，「我生過一場病，差一點失去生命，我連死亡都不怕了，這世界沒什麼讓我害怕」、「我什麼都不怕，因為我是台北市民的靠山！」偉大的市民才是這座城市的主人。
壓軸神秘嘉賓于美人表示，政黨最愛操作「三腳督」、操作棄保，政黨輸贏不重要，台北市民才重要，1994年的三腳督到現在，怎麼一個世代人還無法掙脫藍綠揪纏，呼籲所有年輕人要站出來投下一票，「你手中的那張票不是一張紙，它是一道光，用這道光照亮被藍綠情緒勒索、無法呼吸黯淡的無光的這一代人！」
最後，于美人表示，她是中山區選民，市長票要投給黃珊珊，市議員這一票要搶救王世堅。