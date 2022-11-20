喊破百萬票！蔡英文：我新北市民這票一定投林佳龍

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蔡英文說，要來設定目標，一起再拚一下、再一加把勁，幫林佳龍衝高票，目標是要「衝破百萬票、新北一定贏」，而這次選舉對台灣非常重要。大家手中的一票，不只關係到新北的進步、發展，更關係到台灣的未來。
蔡英文表示，國際知名媒體《經濟學人》日前2023年特刊封面，把她跟其他世界領袖放在封面，並稱讚台灣民主和繁榮，強調《經濟學人》這麼做，表示全世界都在關心台灣一舉一動，都在看台灣人民做什麼樣的選擇，所以一定要向國際傳遞正確的訊息，就是台灣人是追求進步繁榮，台灣人是熱愛民主自由，台灣人是堅定維護主權。
蔡英文說，自己跟大家一樣都是新北市民，對新北有很深的感情，也有很大的期待。但看到新北升格12年了，卻沒有更大的格局、更快的進步，也跟大家一樣覺得可惜，也認為這裡需要實實在在、名符相實的升格。
蔡英文指出，自己對新北的條件、優勢都很清楚，因為一樣也選過新北市長，而不只她選過，立法院長游錫堃也選過、行政院長蘇貞昌也選過，而過去蘇貞昌擔任台北縣長時，為新北打下重要的基礎，也成為現在新北的發展動能。
蔡英文強調，在新北的目標很明確，就是要讓這一座城市更好、更進步，所以每一次的選舉，民進黨都在新北推出強棒、優質的戰將，這一次就是林佳龍，給林佳龍4年，他一定會珍惜市民朋友給的機會，不會把新北當做政治跳板，不只會把任期做好做滿，還會把過去12年進步地不夠快的、發展沒有到位的，通通補上。
蔡英文說，林佳龍選新北只有2招，一招就是「政見、政見、政見」，另一招就是「認真、認真、認真」，就在這次，林佳龍決定參選，他會用北北基桃聯合治理的願景，從首都圈格局出發，大讚林佳龍有能力、行動力，又為人民的需求超前部署，「這就是我們要的新北市市長的最佳人選。」