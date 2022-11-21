于美人站台黃珊珊卻喊「票投王世堅！」林珍羽：開心投票
無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨（20）日晚間舉行「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，晚會除前時代力量黨主席黃國昌助講外，宋楚瑜2020年競選總統時的發言人于美人擔任壓軸神秘來賓。不過，于美人表示，她是台北市中山區選民，市長她投黃珊珊，市議員這一票「我要搶救王世堅」，此話一出，也讓台上的民眾黨同選區員候選人林珍羽傻眼。林珍羽晚間回應表示，「開心選舉，快樂投票。」
于美人助講時表示，政黨最愛操作「三腳督」、操作棄保，政黨輸贏不重要，台北市民才重要，1994年的三腳督到現在，怎麼一個世代人還無法掙脫藍綠糾纏，呼籲所有年輕人要站出來投下一票，「你手中的那張票不是一張紙，它是一道光，用這道光照亮被藍綠情緒勒索、無法呼吸黯淡的無光的這一代人！」最後，于美人表示，她是中山區選民，市長票要投給黃珊珊，市議員這一票要搶救王世堅。
林珍羽隨後透過臉書回應表示，「開心選舉，快樂投票」、「偉大市民們！讓我們自由投下的手中的那一票！」並不忘提醒中山大同區還有13號林珍羽可以選。
身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也在林珍羽臉書留言表示，「雖然真的很好笑，但中山大同的朋友，笑完還是要堅定支持林珍羽。」