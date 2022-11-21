今起確診「不能投票」！違者最高恐罰200萬　5大QA一次看

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台灣《選罷法》規定，選舉人應於戶籍地投票所投票，而確診者受隔離政策影響，不得出門，因此也沒辦法進行投票。
另外，根據現行「5＋n」規定換算，從11月21日起至11月26日投票當天，若有民眾被判定為確診者，就會面臨來不及投票的情況，指揮中心日前推估，屆時會有5至7萬人受影響。
二、違規開罰金額是多少?
通報確診仍外出者，最高可開罰20萬至200萬新台幣不等，對此，薛瑞元也再三強調，領票、確診都有紀錄，事後追查相對容易，民眾切勿以身試法。
至於快篩陽性未通報，並自行前往投票的民眾，指揮官王必勝則表示，沒通報等於還沒確診，這部分確實很難去約束，只能呼籲民眾如果有症狀，快篩也呈現陽性，建議不要去投票，避免將疾病傳染給別人。
三、若投票時發燒怎麼辦?現場可以檢舉他人違反隔離規定嗎?
中選會先前指出，投票如果遇到發燒者，會引導至防疫專區投票，王必勝也說明到，有症狀投票者的特別路徑，等於是綠色通道，屆時希望這些人盡快投完，不要影響到其他人。
而投票當天為避免現場錄影影響投票秩序，將不會在投開票所受理違反規定的檢舉，民眾若想檢舉，仍須找地方衛生單位，事後會再以足跡、相關隔離天數判斷是否違規。
四、指揮中心會提供違規名單給中選會嗎?
指揮官王必勝表示，指揮中心、衛生單位不會提供確診者名單給選務單位，這意味著選舉人名冊不會有「註記或不發票」的情形，但還是請尚未解除隔離者，依照相關規定辦理。
五、5+n制度為何? 同住接觸者可以投票嗎？
從本月（14日）開始，確診隔離由原本的「7+n」改為「5+n」，意即民眾只要隔離5天就可以出門，若是隔離完畢，快篩還是呈現陽性，則須加強自主管理，但期間仍可以外出，不以快篩結果為限制，只須全程配戴口罩。
而接觸者則是從11月7日起放寬，無論是否曾接種追加劑疫苗，均全面改採「0＋7」自主防疫，意即將不再開立居家隔離通知書，改發4劑快篩試劑，因此同住接觸者可以出門投票。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。