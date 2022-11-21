于美人喊「搶救王世堅」！黃珊珊：盼他與林珍羽都當選
無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨日晚間舉行「偉大市民挺珊珊」造勢晚會，邀請宋楚瑜2020年競選總統時的發言人于美人擔任壓軸神秘來賓。不過，于美人表示，她是台北市中山區選民，市長她投黃珊珊，市議員這一票「我要搶救王世堅」，此話一出，也讓台上的民眾黨同選區員候選人林珍羽傻眼。黃珊珊今（21）日回應表示，期盼王世堅與林珍羽都能當選進到市議會。
黃珊珊今日在競選總部舉行競選廣告影片發佈會，找來93歲的母親拍攝競選影片，訴求「快快樂樂選舉，妳做得好別人就會投妳！」黃媽媽也現身出席廣告影片發佈會。
媒體聯訪時，媒體詢問昨晚造勢晚會于美人說「市議員這一票要搶救王世堅！」會幫王世堅拉票嗎？黃珊珊表示，她們的舞台是自由的，每個人都有自由意識，希望他們兩位都能高票當選，好的人都能進到市議會，市政府與市議會一起合作，為市民謀福。
林珍羽昨晚則透過臉書回應表示，「開心選舉，快樂投票」、「偉大市民們！讓我們自由投下的手中的那一票！」並不忘提醒中山大同區還有13號林珍羽可以選。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也在林珍羽臉書留言表示，「雖然真的很好笑，但中山大同的朋友，笑完還是要堅定支持林珍羽。」