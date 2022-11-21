藍營控助郭哲敏集團炒地　凌濤曝：地主與鄭文燦是好麻吉

▲藍營近來狂打鄭文燦助郭哲敏詐騙集團炒地，國民黨今早再召開記者會，凌濤也加碼曝光關鍵地主身分。（圖／國民黨提供）
▲藍營近來狂打鄭文燦助郭哲敏詐騙集團炒地，國民黨今早再召開記者會，凌濤也加碼曝光關鍵地主身分。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-11-21 12:10:24

國民黨近來狂轟桃園市長鄭文燦助郭哲敏詐騙集團炒地爭議，鄭文燦今（21）日則反駁與郭哲敏沒交情，並將對國民黨抹黑造謠提告。不過，桃園市議員凌濤今稍早也開記者會加碼指控，郭哲敏集團2020年購八德土地，這塊地除郭哲敏購入外，承包鄭文燦市府社宅與市地重劃工程的泛亞建設前總經理張子文，及一名黃姓大地主都有購買。他質疑，該黃姓地主與鄭文燦是「好麻吉」，夥同郭哲敏買地，鄭文燦是否知情或涉及洩密？？

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國民黨今召開「鄭文燦護航郭哲敏詐團炒地？凌濤曝光關鍵地主」記者會，凌濤首先表示，郭哲敏詐騙集團2020年，在桃園八德購入的18筆總計18490坪的土地，購入時單坪價格僅3萬，總價約5.5億，但確定徵收後，目前每坪的成交行情落在20萬以上，總價達37億，等於郭哲敏詐騙集團狠賺30億。

凌濤質疑，投資眼光如此精準，要事先滿足三個條件：一、買在捷運站旁邊；二、能夠從農地變更地目；三、能擴大容積20%，而郭哲敏詐騙集團卻都早知道。凌濤繼續說，依市府公展文件，郭哲敏集團購入土地旁邊的GE01站，2017年之後公布的地址僅有模糊地址「建德路至崁頂路新闢道路」，今年8月才向市民公開站址在長興路677巷口，而郭哲敏集團購入之數億農地竟都在捷運站體的150至500公尺內。

「郭哲敏集團如何提前得知？是有內線？還是根本因人設事？」凌濤也提到，該農地將變更地目為住宅用地的規劃，是2022年8月才公佈，郭哲敏集團竟事前神預測，知道農地要變建地，竟神機妙算花了5.5億，投資眼光如此精準，早市政府公告2年多前就買這塊特定的土地，是誰洩露資訊？

凌濤強調，2020年3月鄭文燦去郭哲敏的「88會館」，難道是鄭文燦洩漏的？又或者發展規劃根本就是為了這塊地量身打造？

最後，凌濤更指控，郭哲敏購入八德土地不只有他購買，還有張子文及一位登記地址是桃園知名建案的黃姓大地主，地方人士都知道黃姓地主是鄭文燦的好麻吉。凌濤質問鄭文燦，好麻吉夥同郭哲敏買地，且事先知道捷運站點、知道會變更地目，買的非常精準，是不是洩密？是不是護航好友及郭哲敏，狠撈30億？

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