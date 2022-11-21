批耶誕城萬聖節辦到跨年　林佳龍：不要造成人民困擾

▲林佳龍認為歡樂耶誕城舉辦時間太久，造成人民的困擾。（圖／記者朱永強攝，2022.11.21）
▲林佳龍認為歡樂耶誕城舉辦時間太久，造成人民的困擾。（圖／記者朱永強攝，2022.11.21）

記者陳威叡／新北報導

2022-11-21 12:08:52

民進黨新北市長候選人林佳龍今（21）日於三重與台北市長候選人陳時中同框，將車掃一路前往台北萬華，他受訪時提及，新北沒有親子同樂、國際水準的樂園，批評侯友宜執政下沒有令市民感到光榮的建設與大型活動，反觀耶誕城就是時間延長、預算加倍，從萬聖節一路辦到跨年，塞車、噪音與光害，籲侯不要造成人民的困擾。

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林佳龍說，一個民選的行政首長先要會傾聽，如果聽不到人民的心聲，又怎麼做出對的事，並且把事情做對，所以自己說侯友宜聽不見、也不想聽人民的聲音，所以才有這麼多民怨，所以自己最近的影片，就是在呈現就是侯友宜不會聽，很多人民的心聲，就由他來要替市民發聲。

林佳龍說，侯友宜會如此主要是他性格的問題，面對問題一定要去聽之後理解，看怎麼樣來溝通，一起找到解決的答案，可是新北市民所遇到問題，侯友宜都是好好做事、依法辦理，這個真的是變成笑話，有如躲在城堡裡面、聽不到外面的聲音，這個就是現在新北看到的問題。

林佳龍也提到，侯友宜擔任市長後沒有任何一項重大建設，除了中央前瞻基礎建設，像軌道、公路、包括停車場跟很多社會福利，像長照2.0、托育一條龍、社會住宅，哪一件重大建設是侯做出來，質疑4年當市長有7000億元預算，都用到去哪裡。

林佳龍說，侯友宜在新北市府12年，預算加倍新北卻還沒有一個可以辦像是是五月天演唱會的場地，業界需要的會展中心或真正的巨蛋，甚至八仙樂園發生事件後到現在，沒有一個親子同樂、國際水準的樂園。

林佳龍說，新北已經空心化、邊緣化，歡樂耶誕城時間延長、預算加倍，從萬聖節辦到跨年，新北市民只有這樣活動可以參加，包括塞車、噪音、光害，新北在侯友宜執政之下，沒有令市民感覺光榮的建設、大型活動，籲侯不要造成很多的人民的困擾。

最後林佳龍說，侯友宜的素質很內向、沒有國際化的面向，他希望新北大翻新，就從大建設、大發展、大溫暖、大平台，4大主軸100多項的政見來實現。

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