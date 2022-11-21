批耶誕城萬聖節辦到跨年　林佳龍：不要造成人民困擾

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林佳龍說，侯友宜會如此主要是他性格的問題，面對問題一定要去聽之後理解，看怎麼樣來溝通，一起找到解決的答案，可是新北市民所遇到問題，侯友宜都是好好做事、依法辦理，這個真的是變成笑話，有如躲在城堡裡面、聽不到外面的聲音，這個就是現在新北看到的問題。
林佳龍也提到，侯友宜擔任市長後沒有任何一項重大建設，除了中央前瞻基礎建設，像軌道、公路、包括停車場跟很多社會福利，像長照2.0、托育一條龍、社會住宅，哪一件重大建設是侯做出來，質疑4年當市長有7000億元預算，都用到去哪裡。
林佳龍說，侯友宜在新北市府12年，預算加倍新北卻還沒有一個可以辦像是是五月天演唱會的場地，業界需要的會展中心或真正的巨蛋，甚至八仙樂園發生事件後到現在，沒有一個親子同樂、國際水準的樂園。
林佳龍說，新北已經空心化、邊緣化，歡樂耶誕城時間延長、預算加倍，從萬聖節辦到跨年，新北市民只有這樣活動可以參加，包括塞車、噪音、光害，新北在侯友宜執政之下，沒有令市民感覺光榮的建設、大型活動，籲侯不要造成很多的人民的困擾。
最後林佳龍說，侯友宜的素質很內向、沒有國際化的面向，他希望新北大翻新，就從大建設、大發展、大溫暖、大平台，4大主軸100多項的政見來實現。