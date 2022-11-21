快訊／本土確診+11888！死亡個案增41人　境外移入27例

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月11日至11月18日，死亡日期介於10月18日至11月18日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國(各1例)，另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,921,301例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,743,703例排除)，其中8,174,903例確診，分別為37,285例境外移入、8,137,564例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計13,991例COVID-19死亡病例，其中13,974例本土，個案居住縣市分布為新北市2,775例、臺北市1,544例、臺中市1,462例、高雄市1,364例、桃園市1,040例、臺南市1,035例、彰化縣860例、屏東縣552例、南投縣457例、雲林縣438例、苗栗縣379例、嘉義縣359例、基隆市302例、宜蘭縣302例、花蓮縣241例、嘉義市238例、新竹縣223例、臺東縣183例、新竹市151例、澎湖縣36例、金門縣33例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。