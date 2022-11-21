特企／East of Taiwan特色主題店家齊樂　探索花東新亮點

花東觀光圈創新品牌，以創新遊程＋生活體驗，從心探索花東新亮點
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花東縱谷也推行五大旅遊主軸包含縱谷時光機、縱谷山野行、縱谷米樂園、縱谷原遊會、徐行縱谷等，即日起到明年（112年）228前，推出優惠方案，成果展期間訂購遊程，最高可享1500元折扣。
為了讓遊客更加了解觀光圈新玩法，東管處已在9月7日於Youtube平台正式開播「探索東海岸」Podcast頻道，每2周更新，邀請各業者自己當網紅介紹各觀光圈怎麼玩，11月19日也會將節目直接搬到成果展現場。同時預計於12月正式上線「East of Taiwan花東觀光圈旅遊平台」，讓遊客在線上就能了解13個品牌特色介紹、推薦玩法、交通訊息，更可以直接進行遊程預約等便利功能等你來體驗。
業者媒合交流活動為花東業者創造市場能見度
本次活動除了呈現花東觀光圈努力成果外，特別邀請大型旅遊、票券通路業者，如雄獅旅遊、KKDAY、KLOOK、旅天下等，與此次參展逾50家的花東業者進行媒合交流活動，讓花東富有潛力的在地業者增加市場能見度，並創造產品串聯及包裝的機會，亦為消費者提供更多元及新型態的旅遊選擇。
成果展輪番精采演出亮點呈現，熱情花東in台北
成果展對應13個區域品牌邀集在地創新優質商家、超過50攤以上的店家進駐，除了推廣當地遊程外，也販售各式富含在地特色的產品，讓民眾不僅感受到花東特有的熱情，也能在這裡一次買得盡興。展區消費滿額就能獲得管處提供的各項好禮，還有機會抽中最大獎台東三天兩夜雙人遊套裝行程，民眾也能透過在展區完成指定任務，就可免費獲得探索東海岸x小村遠遠聯名香氛扣組或East of Taiwan領巾帶回家。
會場除了花東在地表演團隊盧葦花開音樂工作室、鹿角樂團–Nuka、Mafana、旮勒思南樂團、太巴塱天藝藝術團外，還安排親子互動打擊秀水管阿民、巴奇先生，和多組不插電音樂表演如台玖巴樂隊、安妮塔克、謝宗霖、小提琴手Ken等不同演出風格，營造悠哉時光與fun鬆氛圍。
手作DIY區於假日規劃體驗工坊，憑消費發票或收據即可報名，讓民眾也能體驗當地富有溫度與文化的特色手作。指定時間還能與參展業者進行距離互動遊戲，參與民眾將有機會獲得由業者準備的特色小禮，有浮定戶外獨木舟SUP立槳體驗活動、台東特色封仔餅、白玉蝸牛面膜、台東熱氣球嘉年華卡片及天然草本足療藥包…等好康拿不完。展區並設有影片投放區，不間斷輪播東部海岸與花東縱谷遊程的品牌新印象、探訪東部深度旅行，提供民眾駐足觀影與休憩。
更多花東觀光圈的資訊歡迎前往「花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站」，平台整合兩處國家風景區豐富的觀光資源、主題活動及花蓮、台東交通和周邊遊憩機能，以導航、導遊、導覽、導購之觀光四導概念，提供國內外遊客友善花東適地化旅遊服務。
花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站：https://www.easttaiwan.net/achievement