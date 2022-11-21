好市多黑五第2天優惠曝光！液體衛生棉、DYSON清淨機參戰

▲好市多（Costco）黑五購物節首日，雖然開門前排隊人潮不再，但仍吸引不少民眾搶購優惠商品。第2天優惠內容曝光，祭出DYSON清淨機折扣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多（Costco）黑五購物節首日，雖然開門前排隊人潮不再，但仍吸引不少民眾搶購優惠商品。第2天優惠內容曝光，祭出DYSON清淨機折扣。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-21 17:56:38

好市多（Costco）一年一度黑色購物節今（21）日開跑，雖然不見往日開門前就大排長龍，但首波優惠也是吸引不少民眾搶購。為期一週的活動將每天釋出不同的優惠商品，今日下午5點好市多APP釋出第2天的精選優惠內容，明（22）日包括夯品液體衛生棉組合包、DYSON三合一涼暖空氣清淨機都有折扣，且數量有限、每卡限購一件，想搶好康的民眾可以趁黑五購物節好好搶一波。

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▲好市多黑色星期五購物節，第2日精選優惠商品。（圖／翻攝自好市多APP）
▲好市多黑色星期五購物節，第2日精選優惠商品。（圖／翻攝自好市多APP）
好市多黑色購物節第2日精選優惠，包括DYSON三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、75吋 4K 物聯網電視、2.8K高畫質行車記錄器、WHALEN多功能五層置物架、OXO按壓收納含蓋共18件組、好自在液體衛生棉組合包等7款精選優惠搶先曝光，明（22）日營業時間9:00開搶。

雖然網路上不少網友嘲諷今年好市多黑五購物節優惠不夠殺，但實際觀察下來，仍有許多顧客到場購物，民生用品生鮮商品折扣品還是不少人搶。值得注意的是，為期一週的好市多黑色購物節，每日都會加碼推出不同的商品優惠，若是喜歡的商品沒有下殺折扣，建議大家不妨耐心等等，也許會有意想不到的驚喜價格。今年黑色購物節好市多全台門市21日至24日，提早營業時間至9:00，25日、26日則提早至8點開門。

▲好市多黑五第二波優惠商品，包括75吋 4K 物聯網電視、2.8K高畫質行車記錄器。
▲好市多黑五第二波優惠商品，包括75吋 4K 物聯網電視、2.8K高畫質行車記錄器。（圖／翻攝自好市多APP）
▲WHALEN多功能五層置物架、OXO按壓收納含蓋共18件組。
▲好市多黑五第二波優惠商品，WHALEN多功能五層置物架、OXO按壓收納含蓋共18件組。（圖／翻攝自好市多APP）
▲0.8克拉方形鑽石項鍊。（圖／翻攝自好市多APP）
▲0.8克拉方形鑽石項鍊。（圖／翻攝自好市多APP）

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