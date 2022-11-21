桃市總圖未停工？議員現場會勘遭拒

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詹江村指出，總館從開工至今爭議不斷，不但施工品質有很大瑕疵，還有漏水、得標廠商轉包給蘇貞昌女兒蘇巧純的公司「二三設計」，以及得標營運商股東結構在得標後就大改組等問題；詹表示，之前才被踢爆得標廠商在未取得許可的情況下，私自將原設計為電影院的2、3樓另做二工施作，改為美食街空間，雖然市府對此開罰也勒令停工，但近日接獲民眾檢舉，根本沒有停工，「這當中到底有多少利益在裡面?被改成美食餐廳，牽扯的是幾十億的利益，二十年簽約一次，就算換了幾任市長，都已經簽約了，這種約合理嗎? 一次簽約20年 涉及幾十億的利益，只花一百萬(罰款) ，合理嗎?」
舒翠玲表示，營運商在最有利標時提出是引進蔦屋、國賓戲院及嘟嘟房為協力廠商，但在得標後就將其更換，按理說，營運商應被撤消得標資格，重新招標，怎可以直接片面更換?
質疑很明顯就是圖利廠商，因為獲利結構完全不一樣，加上依照原本電影院規劃有8個廳，現在改成只有4個廳，其中2、3樓改成美食街，其獲利基準也不同，「以這個條件就跟當初在招標時是完全不同的招標條件，怎可以這樣讓他們做變更?」
鄭寶清說，桃園新總圖的電影院棟營運廠商富晟開發公司，在未申請變更設計核可下私自進行二工，在2、3樓之間做出夾層規劃為美食街，其膽大妄為的囂張惡行，桃園市政府難道就只能開罰並限期改善嗎？背後難道沒有人私相授受事先默許嗎？質疑可能涉及官商勾結的圖利瀆職，甚至貪汙行賄的重大工程弊案，呼籲市府應依法對得標營運廠商富晟公司依法解約並重罰制裁，檢調單位更應立即立案調查重懲貪官污吏，還給人民公道。
對於廠商以未收到公文為由拒絕讓議員們進入會勘，詹江村秀出公文照強調，確實有事先行文告知館方要來會勘，而且議員監督，有行文之後應該沒有所謂需要核可，「如果議員會勘還需要市府核可，那乾脆地治法從新改寫好了，那我們是不是就已經是今日台灣明日香港?」舒翠玲砲轟「他們在掩蓋什麼？害怕什麼？有什麼見不得人的?」，如果今天真的停工了， 他們應該開大門走大路讓所有人來檢驗，可是很顯然誠如民眾爆料，違法行為仍在持續當中。
姚敦明回應表示，總圖已按照建管處要求勒令廠商停工，這幾天勘查也確定是在停工狀態，市府也依促參合約、建築法總計開罰廠商148萬餘元；至於新增樓地板部分，營運商需先繳交罰款，才能繼續進入審查程序，建管處會依相關規定處理。
另外有關營運商股東結構改組，姚敦明說，都有按照規定報備，至於電影院及停車場的營運協力廠商，只要與原提出的廠商同等級、同營運能力，就可以更換，若非同等級廠商，總圖會予以駁回。