林智鴻攜手趙天麟　呼籲將選票投給孩子未來

高雄市議員林智鴻今（21）日晚間於鳳山市區舉辦親子踩街活動，立委趙天麟也到場力挺，並向鄉親疾呼「認真做事的人若被分票，等於是懲罰他」不僅盼望親子友善的新政治能夠實現，更訴求鄉親力保優質延續，讓敢說、會做、有成績的林智鴻繼續連任。林智鴻也再次提醒「每一張選票，都是決定孩子們的未來。」
有別於悲情訴求的政治遊行，林智鴻持續舉辦四年前初參選時獲熱烈迴響，結合音樂、戲劇與創意裝扮的親子踩街活動，吸引在地鄉親攜家帶眷，大小朋友全都站出來，用各種展現自我的自信步伐與笑容，呼應林智鴻長年所主張「選舉就是一場民主嘉年華」的理念，也讓鳳山選舉在一片肅殺、搶救的氛圍中，展露出難得溫馨的氣息。
「認真做事的人若被分票，等於懲罰他！」趙天麟表示，對於平常有認真在問政的議員，最好的肯定就是投票給他，用選票肯定做事的人，如果認為沒有認真做，就不要投票給他，因為「認真做事的人若被分票，等於懲罰他，不認真的人，就用選票淘汰，改投給認真做事的人，或願意認真做事的人。」鳳山區曹公里長候選人侯朝明也認為林智鴻的政績非常多，但被分票的情形實在太嚴重，真正非常危險，「請大家一定要集中選票，不要讓他意外落選！」
林智鴻指出，他面對各種「分票」與「穩當選」謠言，雖心力交瘁，但仍堅持要將有限的資源放在孩子身上，因此在選前最後關鍵的一週，他仍舉辦親子踩街活動，就是要和大家再次提醒「每一張選票，都是決定孩子們的未來」，呼籲堅定支持最有能力帶領高雄的市長陳其邁，以及最關心親子議題，兼具實績與拚勁、也是民進黨鳳山最年輕的林智鴻，讓他們兩位都能繼續連任，並記得也在「十八歲公民權複決」投下同意票。