管碧玲批黃珊珊：王世堅選擇陳時中是正確的

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管碧玲批評無黨籍台北市長候選人黃珊珊不懂市政，黃珊珊在市府是督導淨零永續，自己督導的業務還會搞錯，政策發表會時，黃對著錯誤的簡報，竟然不知道是幕僚做錯了簡報，反而認真加碼詮釋，宣稱要把進度超前，2023要減碳40%，2024要減碳65%。她犯這個錯，清楚證明她完全不懂什麼是減碳。
管碧玲說，黃珊珊像鸚鵡一樣，重複演唱李鴻源的防災型都更。認為防災型都更集中在北投、士林、中山、大同、萬華五大區，原因是這五大區是土壤液化潛勢區集中的所在。這概念並不正確，而政府早已經實施「危險及老舊建築物加速重建條例」，用都更來防災。危險的建築不是看是否座落在土壤液化潛勢區，而是看房子的耐震能力夠不夠。
管碧玲指出，陳時中團隊研究過，五大區是錯誤的概念。12個行政區都有需要健檢確認耐震能力的建築物。陳時中團隊用人工智慧應用於建築物耐震能力推估，以科學技術界定出耐震能力不足且具明顯危害公共安全之虞的建築物，初步結果包括：北投約3% 、士林約3% 、大同約6% 、內湖約1% 、中山約6% 、松山約8% 、大安約6% 、信義約2% 、文山約2% 、萬華約4% 、南港約2% 、中正約9% 。士林、北投排不進前五名。「用土壤液化潛勢區來定位防災型都更的方向是錯的。」
管碧玲也說，黃珊珊配合柯文哲，對大巨蛋的問題指控中央卡蛋。事實上，中央在守護大巨蛋安全，柯文哲在縱容遠雄逃避應該有的防災測試。大巨蛋的問題，在台北市政府包庇縱容遠雄的時候，黃珊珊都是副市長，黃沒有站在公共安全的角度，要求市長要督促遠雄，卻反而跟柯一樣砲打中央，她對大巨蛋的公共安全，完全沒有責任感。