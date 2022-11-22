凌濤爆：鄭文燦市府縱容炒地牟利　8年來始終如一

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針對鄭文燦揚言提告，凌濤說，「鄭文燦說講一次就告一次，你告一次我就講一次」，他強調，郭哲敏集團買地之後，鄭文燦介入再將捷運站社設到土地旁邊，「因人設事」，吹哨者爆料給他，鄭文燦已無可閃躲。他也質疑八德農地的賣方是誰？鄭文燦為何不一次說清楚？
凌濤更提出「會議記錄」作為關鍵證據指出，郭哲敏詐騙集團買該筆土地之後兩個月內，桃園市府召開一場「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」的會議，主持人鄭文燦，內容提及「建德路至頂路新道路部分，請工務局於道路定線設計時，避開附近社區，減少拆遷及維護居民權益。另請捷運工程局調整本計畫GE01車站位置，往霄裡生活圈方向移動，以符合地方生活圈形態。」凌濤強調，鄭文燦指示站體遷移的位置正好就是郭哲敏詐騙集團的土地所在，證明郭哲敏買土地後，鄭文燦於兩個月內直接介入施壓，召開會議將捷運站移到郭的土地旁邊，並享有20%的容積獎勵。凌濤強調，這份會議記錄是最佳證據，鄭文燦躲不掉了，趕快出來面對？
凌濤彙整時序指出，1.鄭文燦於2020年3月進入郭哲敏所開的88館；2.郭哲敏2020年11月購入八德土地；3.該站2017年僅有模糊地址，係於2022年8月才公開站地；4.2021年1月5日的專案會議中，鄭文燦以霄裡生活圈需求之理由，指示將佔地向裡方向移動；5.桃市府2022年8月公開的站地就是向霄裡移動現在公開的現址，怡恰剛好就是將郭哲敏土地涵蓋在站地500公尺範圍内。
此外，凌濤也出示區段徵收及市地重劃等相關資料顯示鄭文燦賣了多少土地，他表示，根據2015年至2022年 桃園市整體開發區土地標售情形表(統計至2022/8/31)，出售土地筆數396筆、標脫面積40.99公頃、標售均價為每坪56.25萬元、標售總價為697.89億元，凌濤批評土地賣這麼多，助長了炒房、炒地。其中不法集團賺取多少暴利？賣地過程中，鄭文燦又扮演什麼角色？鄭文燦應該出面說清楚。
凌濤強調，鄭文燦狂賣桃園土地，年輕人仍然面對房價飛漲，鄭文燦把桃園的未來都賣掉，還喬捷運站位址到詐騙集團購買的土地旁，其中縱容了多少不法炒地的行為？讓炒地集團獲取暴利，凌濤要民進黨桃園市長候選人鄭運鵬說清楚，要延續這種執政嗎？