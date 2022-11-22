張善政3分鐘獨白撼人心！選前關鍵盼找回桃園驕傲

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張善政沉重指出，8年來錯誤的施政，在人民心裡烙下陰影，而曾經讓人民充滿希望的市政也蒙上塵埃，包括118個打錯疫苗的孩子、八德運動中心天花板坍塌、平鎮地下停車場崩塌、桃園總圖書館開幕一延再延，還有詐騙集團擄人虐駭人聽聞的治安事件。
「一個偉大城市的市長，應該願意為市民發聲，把市民需求放第一位；而不是忽略，或只注重表面功夫，然後心裡面只有自己政黨的利益。」張善政向選民喊話，桃園正面臨關鍵時刻，身為桃園主人必須大聲說出：厭惡政黨利益掛帥、厭惡為了選舉不擇手段、厭惡無止境的抹黑、抹黃和抹紅，更厭惡雙重標準、是非不分。
談到施政，張善政主張，桃園市民需要優質的育兒和教育體系，需要多元有發展未來的工作機會，更需要一個可以安心養老的敬老環境。「這些不是靠做秀就可以實現，必須一起面對問題，不能假裝問題會自己消失。」
張善政呼籲，「桃園未來要交給市民，讓每一位台灣人知道『我們桃園人做到了』，要用選票找回桃園人的驕傲，找回台灣人良善的價值，一起找回善良，11月26日挺善良、挺專業、挺桃園，讓市民找回安穩的生活。」
影片最後，隨著張善政向市民喊話、展現解決問題的決心，以及支持者渴望改變的眼神，背景從黑白轉為彩色，相當震撼人心。
3分鐘影片：https://fb.watch/gVUgyiZ6MI/?mibextid=RUbZ1f