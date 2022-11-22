趙天麟：自己與陳其邁都很擔心李雅慧選情

立委趙天麟今（22）日再次陪同高市左楠區議員李雅慧前往哈囉市場拜票，並於左營進行車隊大掃街，趙天麟強調，自己和市長陳其邁都非常擔心李雅慧選情，認為她目前依然是最危險、最需要力保的一席，不能掉以輕心，呼籲選民繼續集中選票，堅定支持連續獲得公民團體肯定的李雅慧，讓優質得以延續，並讓左楠全壘打，議會順利過半。
趙天麟表示，作為他一手栽培、訓練的子弟兵，李雅慧的表現讓左楠鄉親有目共睹，她是左楠唯一連獲「高雄市公民監督公僕聯盟」肯定優質問政，並獲「還我特色公園行動聯盟」推薦為「理念契合且密切合作，有實質表現者」的「雙盟」認證優質議員，這樣的成績就是她這四年來努力與堅持的縮影，如今卻面臨嚴重分票、「穩當選謠言」危機，亟需鄉親在最後關頭給予搶救。
趙天麟指出，師徒兩人在市場拜票的時候，攤商與支持者也非常擔心李雅慧選情，認為她過去極力爭取周邊停車空間的實績，並持續向市府經發局關心環境改造的質詢內容，都讓鄉親感到非常認同，並憂慮「這樣真正關心市場，最貼近市民生活的議員如果落選，能為左楠發聲的戰將就少一位」，對於李雅慧近日被傳「分票」、「穩當選」等謠言嗤之以鼻，認為沒有傳統組織、龐大財力與家庭背景的她，才是真正最危險的一席。
李雅慧感謝「恩師」趙天麟願在最關鍵的此刻，為李雅慧向左楠鄉親持續拜託，面對不實謠言的打擊，她會更勇敢地向選民訴說理念，呼籲選民用選票肯定優質，務必要為優質再留一票。