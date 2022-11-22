世足／阿根廷今首戰沙烏地阿拉伯！外媒預測首發陣容

▲阿根廷超級球星Lionel Messi（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷超級球星Lionel Messi（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-11-22 13:44:08

35歲的超級球星梅西(Lionel Messi)在本屆世界盃足球賽將迎來生涯「最後一舞」，雖然在世界盃開踢前夕傳出他有受傷的狀況，但是在日前的記者會上他卻否認自己有受傷，仍會披掛上陣，而他所屬的阿根廷隊，在今晚台灣時間6點將進行本屆世界盃的首場比賽，對手是沙烏地阿拉伯，外媒「The Sporting News」也率先預測了兩隊的首發球員名單。

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首先是阿根廷隊，由前鋒Messi，以及Lautaro Martínez、Ángel Di María三大前鋒領銜，後衛群則是Nahuel Molina、Cristian Romero、Nicolás Otamendi、Marcos Acuña，中場有Rodrigo De Paul、Leandro Paredes、Alexis Mac Allister，門將由Emiliano Martinez擔任，作者提到Cristian Romero雖然因傷沒參與到球隊以5比0大勝沙烏地阿拉伯的熱身賽，但他現在看起來已經準備好回歸先發陣容了，而三位中場則得頂替主將Giovani Lo Celso因傷退賽的缺，文中也指出，另一位年輕球員Enzo Fernandez也可能會是首發的另一位選擇。


接下來沙烏地阿拉伯隊的陣容，可能只放上一名前鋒Firas Al-Buraikan，擺出五名後衛球員Salman Al-Faraj、Mohamed Kanno、Abdullah Otayf、Hattan Bahebri、Salem Al-Dawsari，中場四人Sultan Al-Ghannam、Abdullah Madu、Abdulelah Al-Amri還有Yasser Al-Shahrani，門將則是Mohamed Al-Owais擔任，其中前鋒Saleh Al-Shehri十月才剛從阿基里斯腱傷勢中恢復，他的狀況也值得注意。

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