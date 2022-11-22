陳其邁地毯式車隊掃街 「這一票決定高雄未來發展！」
「你的一票不僅是決定未來，更重要的是能夠共同推動我們城市大進步！」高雄市長陳其邁今(22)日上午在鳳山區，展開密集地毯式車隊掃街拜票！向市民喊話請託催票，獲得市民熱情高喊凍蒜！陳其邁感性喊話「讓我們告別對立，一起團結邁向未來。高雄要勇往直前更需要團結，未來施政上不分黨派，大家不分藍綠、團結一致，讓高雄更好。」
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天上午在立法委員許智傑、議員林智鴻、陳慧文、張漢忠還有候選人蘇致榮陪同下，到高雄市人口最多的行政區鳳山車掃拜票。陳其邁感謝在車掃沿途中，站出來給予支持的朋友，更再度向所有的高雄市民請託，11月26日一定要返鄉投票，「因為你的一票不僅是決定未來，更重要的是能夠共同推動我們城市大進步！」
陳其邁兩年來不分黨派、全力拚市政的表現，也獲得肯定！不只有網友留言分享，５月從澳洲回到高雄之後，發現高雄進步很多，大讚「高雄變漂亮了。」更指出選舉隔天就是他的婚禮，「原本立場深藍的未婚妻這次也表態要投陳其邁。」
也有女網友指出，先生家人都是偏藍，原本在家不談政治，但這次真心覺得「不投邁邁，說不過去，因此拜託先生，要投給四號！」更有支持者感性的表示：「乾媽原本也是深藍，但現在決定要投邁邁市長。我聽了也都替市長鼻酸感動！」
陳其邁全力拚連任，競選團隊陸空戰齊發，車掃搭配直播，抓緊每個機會拜票。直播小編也把這兩年來市府團隊的施政成果，向市民報告，並持續喊話要大家記得幫忙呼籲親朋好友，11月26號記得出門投票、返鄉投票！