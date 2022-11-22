MLB／洋基挫在等！法官今赴舊金山將會面巨人高層

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大聯盟官方記者Jon Morosi在網路上發佈一則捕捉到Judge抵達舊金山的影片，雖然Judge在影片中僅表示他到舊金山只是要「探望一些家人及朋友」，但他邊講還邊加上詭異的「眨眼」暗示，讓人不免覺得事有蹊蹺，而Morosi也在影片的貼文明確加上註解，表示「法官」預計在本週與巨人球團會面。
另一名大聯盟官方記者Mark Feinsand則更明確指出，「法官」會在美國時間週二拜訪巨人隊球團，並且表示巨人隊就是洋基要遷回法官的「最大競爭對手」，因為Judge從小在加州長大，家鄉距離巨人隊主場也僅有30分鐘車程，所以他「從小就是巨人迷」，更重要的是，巨人隊總裁Farhan Zaid已經出面喊話，表示球隊會在今年冬天簽下自由球員市場的頂級球員。
日前出爐的美聯MVP獎項，Judge以高達28張第一名選票拿下生涯首座美聯最有價值球員，加上本季的62轟、131分打點，.311/.425/.686的打擊三圍，讓他身價大飆升，但洋基隊仍沒放棄把他帶回大蘋果，剛和洋基續約的一壘手Anthony Rizzo就說，法官如果歸隊，可能會成為新一任的「洋基隊長」，Rizzo也說會盡力遊說Judge。
除了上述的洋基、巨人隊以外，紐約另一支豪門大都會對Judge同樣虎視眈眈，休賽季的Judge爭奪戰，可能成為今年冬天最火熱的話題之一。