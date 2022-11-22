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蔡適應、林佳龍同框造勢　宣傳1200首都通

▲林佳龍今日上午前往基隆與蔡適應同框造勢，並宣傳首都通1200月票吃到飽（圖／林佳龍競辦提供）
▲林佳龍今日上午前往基隆與蔡適應同框造勢，並宣傳首都通1200月票吃到飽（圖／林佳龍競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

距離投票日倒數4天，民進黨新北市長候選人林佳龍今（22）日特別到基隆與候選人蔡適應同框，除宣傳首都通1200月票，盼實現「新北、基隆一起贏」的目標，打造更便利的北北基桃首都生活圈，展望未來新北、基隆在交通、產業及觀光面的合作，盼選舉最後階段，共同衝刺邁向勝選。

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林佳龍表示，新北跟基隆是共同生活圈，基隆在過去8年來的改變台灣人都看得見，最重要兩大功臣就是市長林右昌跟立委蔡適應，他在擔任交通部長期間參與、見證基隆「黑白變彩色」的改變，基隆不能再走回頭路，因此今天特別來基隆，宣傳北北基桃區域聯合治理共同政策，推銷首都通交通月票 1200 元吃到飽。

林佳龍說，蔡應當初在立院質詢時，就主張要納入火車和國道客運這兩項基隆人進出台北交通工具，自己在交通部長卸任前就已經立下政策，要把台鐵納入首都月票，現在能夠得到中央的支持，也是因他和蔡適應在競選市長過程中提出政策。

林佳龍提到，基隆透過市港合作、東櫃西移、軍港重建、國門計畫、郵輪引進等城市基礎建設都是劃時代的里程碑，加上基隆捷運配合汐東捷運能夠解決交通問題，不僅解決汐止進出基隆的交通瓶頸，也整合內湖、南港變成未來的交通動脈。

林佳龍說，對產業發展而言，基隆河谷可以發展智慧倉儲物流產業、高階生技產業，帶來投資、人才，大讚基隆河谷未來就是台灣最寶貴的台灣矽谷，自己從交通部長以來，持續和蔡適應在交通、產業、觀光等面向合作，未來希望透過新北、基隆的合作來帶動整體發展。

蔡適應表示，2018年縣市長選舉過程中雙北決定了推動1280月票的計畫，包括捷運跟雙北的聯營公車，從2019年開始數次在立法院透過不同的方式質詢相關部會首長，討論雙北月票有沒有機會擴大成首都圈整體的交通通勤路網，並和交通部、桃園、基隆多次召開會議，可惜因為遭遇疫情關係政策暫時被擱置。

蔡適應指出，直到今年疫情趨緩、通勤需求提升，他和陳時中、林佳龍、鄭運鵬提出「首都通1200月票」政見，盼納入台鐵、國道客運、機場捷運，讓首都圈通勤展現新的面貌，這能夠改變整體大台北都會區的交通運輸方向。

蔡適應說，他特別感謝林佳龍在交通部長任內，拍板整合基隆捷運以及民生汐止線兩條路線，讓民眾搭乘的方便度增加、工程預算更節約、整體運量上升，未來更可帶動新的基隆河谷廊帶開發計畫，擴大內科產業園區，讓未來內科、南港、汐止跟基隆成為全台灣最大的科技產業聚落。

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