藍營批衛福部護航陳時中　左打工商團體、右踢宗教團體

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曾銘宗提到，陳時中日前嗆國民黨台北市長候選人蔣萬安，「你沒有打高端，在不爽什麼？」因此，他要敬告陳時中，民進黨政府用公帑挺高端，難道國人不能質疑？立法委員不能監督？陳時中候選人連最基本的民主素養都沒有，這樣的台北市長候選人，200萬台北市民手中神聖的一票，會投得下去嗎？
曾銘宗進一步表示，國民黨團全力支持政府培植、發展疫苗產業，這是戰略性的產業，但是必須符合法令規定和國際規範，才能走向國際，疫苗才能受到其他國家接受，才會有國際市場。但現實是，國產疫苗在蔡政府執政底下，護高端到不符合法令規定和國際規範，更不公開透明，只讓少數人炒作股票獲利，高端還是無法打入國際。
國民黨團書記長李德維指出，國民黨團始終認為，支持國產疫苗往好的方向發展，這是必須大力支持對的事情，但是只看到蔡總統「瞎護」、「瞎挺」，一如對於前新竹市長林智堅論文抄襲般，國民黨團當然無法同意。
李德維進一步盤點蔡政府護航高端10大惡行，包括：蔡英文畫靶射箭、宣示2021年7月供應、擴大二期就給EUA世界首創、護航高端阻擋疫苗進口、審查合約全面封存，大搞黑箱、中資公司進行二期試驗，衛福部知情不報、股價巨幅波動，司法不查、高端售價遠高過進口疫苗、未核實估算延遲交貨逾期違約金、保護效益審查逾期交卷，裁判代答，審查黑箱、鼓勵打高端，國際不承認。
李德維也砲轟，薛瑞元近期屢次脫序言行，讓國人嘆為觀止，說有疫苗掮客，阻擋掮客利益；國民黨團要求薛瑞元公布疫苗掮客名單，竟冷笑回「很幼稚」。李德維鄭重指出，也許薛瑞元覺得很幼稚，但人民不覺得幼稚，薛瑞元自己開頭提疫苗掮客，現在要求公布又變不願意，陳時中的仇恨值才會這麼高；又指佛光山透過掮客買疫苗，遭佛光山鄭重打臉，薛瑞元難道還要唾面自乾？
李德維痛斥衛福部，為了陳時中低迷選請，左打工商協進會、右踢宗教團體；譴責薛瑞元根本沒把人民健康放在心中、人民的需求當作重點，一路護航陳時中、高端。國民黨團會持續要求薛瑞元部長，把疫苗掮客、發國難財的騙子，公布在國人面前。
國民黨團副書記長謝衣鳯質疑，為何衛福部不敢公布與高端公司購買疫苗合約內容，是不是合約內容有什麼損害國人權益的條款？而在吹哨者所提供的契約內容當中，在付款部分載明「廠商已經盡了商業上最大努力而無法履約者，機關同意不對廠商進行追償已支付履約價金」，是不是這條霸王條款，才讓衛福部不敢公布合約內容？
謝衣鳯還說，國民黨團曾經質疑衛福部，為何急於修訂「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」？薛瑞元稱是國民黨團烏龍解讀，因外國COVID-19藥商要向食藥署簽訂合約，而政府必須負最終賠償責任，所以食藥署才要申請藥商執照。但實際上，民眾若施打新冠疫苗產生不良反應，是透過「預防接種受害救濟基金會」進行行政救濟、國賠，而不是衛福部變成「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」得申請者，就可以省略政府應該有的程序。
最後，謝衣鳯提到，美國CDC平日就會依據監測新冠疫苗數據的機制在運作，根據真實的數據發布所有疫苗安全性總結報告，來證明藥商對於美國FDA所出人體實驗報是否真實？對於民眾是否有效？政府監督、藥商做事，這才是正常的機制、國際慣例，蔡政府沒有辦法給予高端疫苗合法監測，又如何能讓國產疫苗躍上國際舞台？