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陪張善政掃街　李佳芬現身力挺

▲韓國瑜夫人李佳芬今天陪同張善政在龍潭、平鎮區域車隊掃街，而這也是李佳芬在今年選戰中，首度出席雲林縣以外的選舉造勢活動。（圖／張善政競辦提供）
▲韓國瑜夫人李佳芬今天陪同張善政在龍潭、平鎮區域車隊掃街，而這也是李佳芬在今年選戰中，首度出席雲林縣以外的選舉造勢活動。（圖／張善政競辦提供）

記者李春台／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政選前最後衝刺，今（22）日到大溪、龍潭與平鎮區掃街拜票，除立委呂玉玲全程陪同外，前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，也陪同在龍潭、平鎮區域車隊掃街，爭取更多民眾支持，而這也是李佳芬在今年選戰中，首度出席雲林縣以外的選舉造勢活動。

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張善政受訪時指出，今天是李佳芬第一次到外縣市掃街，她是百忙之中，專程從雲林抽空北上，「先前詢問時，她正在攻讀博士學位，論文當然都是自己寫，也因此要安排到時間真的非常困難。」


張善政提到，李佳芬與韓國瑜都是好朋友，今天韓夫人能一起陪同掃街，覺得非常感激，繼續讓外界看到國民黨的團結，也希望爭取女性朋友、中間的選民與年輕選民等。有媒體追問，是否邀請韓國瑜站台，他則回應還在協調，因為大家時間都非常緊。


有媒體追問，鄭運鵬又被爆出與解放軍有關聯，張善政回應，外界沒有在抹紅他，因為鄭運鵬本來就是紅的，「他國籍寫中國臺灣，在對岸賺人民幣，這是鐵的事實，沒有人在抹他，他自己原來就是紅的，我們並沒有說去大陸做生意行或不行，我們講的是一個人要有原則，不要口是心非，政治人物口是心非，可以信任嗎？」


張善政補充，就像運鵬指稱他懷疑台積電進駐桃園的可能性，但事實上，台積電要來桃園或不來桃園，政治人物都應該讓台積電自己說明，「台積電講過要來桃園了嗎？他說不排除任何可能性，台積電有自己的決定，我們大家要尊重台積電，我們不應該當消費台積電的政治人物。」


至於對手鄭運鵬一再說，桃園市民不能重蹈2018年的覆轍，張善政強調，形同是情緒勒索，「選了張善政就等於怎麼樣、怎麼樣，這個完全是情緒勒索，我覺得選民不會落入這個圈套。」

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