趙天麟攜手「國會最美人妻」　陪林智鴻夫婦車隊掃街

「十二萬分告急！」立委趙天麟今（22）日下午攜手「國會最美人妻」太太丁雅婷，出手相救子弟兵、高雄市議員林智鴻，陪同林智鴻與其牽手劉芳茹，兵分二路在赤山、五甲地區進行車隊大掃街。趙天麟表示，他與林智鴻聯手推動鳳山各項重大建設進展，是貨真價實為地方帶來進步，誠信、誠意均十足的「買一送一」，呼籲選民務必要力保為鳳山進步的力量留一席。
記者郭凱杰／高雄報導
趙天麟指出，林智鴻近日除披露國民黨高雄市長候選人柯志恩各項爭議，更是眾議員選將當中，少數能即時用各項真實數據，反制柯陣營用片面資訊對市長陳其邁「潑髒水」行為的戰將，捍衛市政團隊努力成果，以及守護高雄進步價值的能力，都透過這些十分亮眼的表現，證明他一路走來，都是鳳山支持民主的朋友們最堅定的夥伴，未來陳其邁連任，更需要這樣的議員繼續在議會，反擊抹黑、讓真相與真道不被扭曲。
趙天麟也說，林智鴻表現雖然好，但對於他「分票」、「穩當選」的傳言並未因此停歇，令他深感擔憂，因此這次不只他來，更帶著過去被媒體稱作「國會最美人妻」的太太丁雅婷，一起來為林智鴻夫婦加油打氣，由「師徒組」與「牽手組」分頭在南、北鳳山進行車隊掃街，為最需要力保的林智鴻「加倍再催一下」。
林智鴻表示，趙委員暨其牽手都是「看著他長大」，陪伴他一路從搬水、開車的助理，到成功初次當選議員，是他政治路上最珍貴，也無可取代的兩位前輩，而他自己的太太也持續陪伴著他，不僅要在家教育、照顧「雙寶」，近日更沒日沒夜為他徒步拜票，令他非常感動與感激，俗話說「夫妻同心，黃土成金」，他會帶著前輩們與家人們的祝福與支持，不畏流言蜚語，為理想繼續打拚，呼籲鳳山鄉親能為優質再留一票，守住鳳山綠營全壘打「有戰力、最關鍵」的一席。