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MLB／獲2023名人堂票選資格選手出爐　超多名將眾星雲集

▲傳奇球星Carlos Beltran。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳奇球星Carlos Beltran。（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

大聯盟官方今天公布獲得明年棒球名人堂資格票選的選手名單，其中不乏生涯擊出435轟、跑出312盜的「川哥」Carlos Beltrán、生涯收下437次救援成功排名史上第四名的「K-ROD」Francisco Rodríguez等名將，連旅美好手陳偉殷在巴爾的摩金鶯隊時期的好隊友，主力游擊手J.J. Hardy也赫然入列。

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本次共有14位傳奇球星是首次取得棒球名人堂的票選資格，除了Beltrán、K-ROD以及Hardy外，還有包含Huston Street、「前巨人王牌」Matt Cain、「前紅雀王牌」John Lackey、「蝴蝶球大師」R.A. Dickey、Jered Weaver、Bronson Arroyo、「小帥哥」Jacoby Ellsbury、Andre Ethier、Mike Napoli、Jhonny Peralta以及Jayson Werth，一字排開全是2000年代的球隊頭號球星。


除了首次獲得票選資格的名將外，還有幾位是已經叩關好幾次的傳奇球星，像是將迎來第八次挑戰的Billy Wagner、、第六次的Scott Rolen、第五次的Todd Helton，但他們在今年的票選中，獲得的支持度都超越了五成，有機會在近幾年的投票中正式突破75％的門檻，正式入主名人堂。


在上述三位以外，包含Manny Ramirez、Omar Vizquel、Andy Pettitte、Jimmy Rollins、Bobby Abreu、Mark Buehrle以及Torii Hunter也將在明年的投票中再次挑戰名人堂資格，但是這幾位球員中，得票率最高的僅有Manny的28.9％，其他皆不到24％，想在古柏鎮留名可能還需要一段時間。


2023年的名人堂票選將於今年12月31日截止，美國棒球作家協會的成員們會在那時交出選票，結果將在明年一月24日下午六點，由棒球名人堂主席Josh Rawitch公布。

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