MLB／獲2023名人堂票選資格選手出爐　超多名將眾星雲集

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本次共有14位傳奇球星是首次取得棒球名人堂的票選資格，除了Beltrán、K-ROD以及Hardy外，還有包含Huston Street、「前巨人王牌」Matt Cain、「前紅雀王牌」John Lackey、「蝴蝶球大師」R.A. Dickey、Jered Weaver、Bronson Arroyo、「小帥哥」Jacoby Ellsbury、Andre Ethier、Mike Napoli、Jhonny Peralta以及Jayson Werth，一字排開全是2000年代的球隊頭號球星。
除了首次獲得票選資格的名將外，還有幾位是已經叩關好幾次的傳奇球星，像是將迎來第八次挑戰的Billy Wagner、、第六次的Scott Rolen、第五次的Todd Helton，但他們在今年的票選中，獲得的支持度都超越了五成，有機會在近幾年的投票中正式突破75％的門檻，正式入主名人堂。
在上述三位以外，包含Manny Ramirez、Omar Vizquel、Andy Pettitte、Jimmy Rollins、Bobby Abreu、Mark Buehrle以及Torii Hunter也將在明年的投票中再次挑戰名人堂資格，但是這幾位球員中，得票率最高的僅有Manny的28.9％，其他皆不到24％，想在古柏鎮留名可能還需要一段時間。
2023年的名人堂票選將於今年12月31日截止，美國棒球作家協會的成員們會在那時交出選票，結果將在明年一月24日下午六點，由棒球名人堂主席Josh Rawitch公布。