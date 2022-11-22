宗教創舉！400年來首次　大甲鎮瀾宮媽祖12月赴澎湖遶境

鍾東錦車隊掃街拜票　鄉親熱情歡迎

▲苗栗縣長候選人鍾東錦啟動18鄉鎮市車隊掃街拜票，今﹝22﹞日車隊行經造橋、頭屋、苗栗、公館、銅鑼和三義等鄉鎮市，獲得鄉親熱情歡迎。（圖／翻攝畫面）
▲苗栗縣長候選人鍾東錦啟動18鄉鎮市車隊掃街拜票，今﹝22﹞日車隊行經造橋、頭屋、苗栗、公館、銅鑼和三義等鄉鎮市，獲得鄉親熱情歡迎。（圖／翻攝畫面）

地方中心／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦啟動18鄉鎮市車隊掃街拜票，今﹝22﹞日車隊行經造橋、頭屋、苗栗、公館、銅鑼和三義等鄉鎮市，獲得鄉親熱情歡迎，幫忙加油打氣，鍾東錦除感謝鄉親支持外，也強調若車隊行經過程中有造成不便，還請多多包涵，同時呼籲鄉親，選戰最後關頭，務必一票拉一票，全力集中選票，拒絕綠色恐怖入侵，一起守護苗栗藍天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今天車隊掃街時，有民眾聽到廣播車輛接近，有民眾高舉大拇指，大喊「凍蒜、凍蒜」，鄉親形容鍾東錦所到之處，宛如過年、過節一般，展現出雄厚的地方實力。（圖／鍾東錦競選總部提供）
▲今天車隊掃街時，有民眾聽到廣播車輛接近，有民眾高舉大拇指，大喊「凍蒜、凍蒜」，鄉親形容鍾東錦所到之處，宛如過年、過節一般，展現出雄厚的地方實力。（圖／翻攝畫面）
鍾東錦競選總部執行長徐廷琮指出，選戰進入倒數階段，鍾東錦將把握時間跑遍18鄉鎮市，除了白天車隊遊行外，晚上也將配合鄉鎮市長與縣議員候選人，舉辦問政說明會以及造勢大會，爭取選民支持。

徐廷琮表示，選戰到目前為止，似乎只有鍾東錦提出具體可行的政見，反觀其他候選人，不是只會批評、就是畫大餅，甚至有候選人在最後幾天還再抹黑、造謠，令人相當不以為然。

徐廷琮也針對媒體問及徐定禎陣營今天所推出的文宣指出，終結黑金本來就是全民共識，而台灣目前最大的黑金集團就是當權的民進黨和總統蔡英文，從前總統陳水扁貪污確定入獄，卻能保外就醫逍遙自在，到如今的蔡英文政府封存疫苗採購價格30年，是否涉嫌圖利財團，更把台灣帶向戰爭危險當中，種種無良的政策比貪汙更可怕，再次顯示民進黨習慣「做賊喊捉賊」，也讓老百姓看到就火大，不會再相信民進黨的選舉套路。

徐廷琮指出，民進黨內黑影幢幢，才是真正的黑金集團，為了杜絕這樣的綠色恐怖和黑金集團，一步步蠶食鯨吞台灣的未來，苗栗鄉親一定要團結起來，終結民進黨正在進行中的綠色威權體制，綜觀全台各縣市長候選人中，唯有鍾東錦才有十足勇氣、唯有鍾東錦才有堅強魄力，帶領鄉親往前大步邁進，一起打贏苗栗這一仗。

今天車隊掃街時，有民眾聽到廣播車輛接近，立刻從家裡跑到馬路旁，高舉大拇指，大喊「凍蒜、凍蒜」，還有人直接拿出一長串鞭炮鳴放，鄉親形容鍾東錦所到之處，宛如過年、過節一般，展現出雄厚的地方實力。

鍾東錦競選總部指出，明日掃街車隊將於上午8時，從頭份總部出發，繞行三灣、南庄、獅潭、泰安、大湖以及卓蘭等鄉鎮，如有在地鄉親要主動加入車隊遊行，請注意人車通行，確保安全。

小金剛許智傑　籲搶救民進黨前新苓唯一提名女性湯詠瑜

趙天麟攜手「國會最美人妻」　陪林智鴻夫婦車隊掃街

陳其邁地毯式車隊掃街　「這一票決定高雄未來發展！」

歲末佳節異國料理齊上桌！和逸推爐烤火雞饗宴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀