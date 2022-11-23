拖5天才敢提八德農地案？ 凌濤：鄭文燦炒地牟利是事實

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凌濤質疑，鄭文燦是否赴「88會館」喬地目變更？五天前他就公開質疑鄭文燦進出「88會館」牽涉郭哲敏炒地案，桃市府發言人昨天在桃檢卻只敢講賭盤、奧步，在受到民進黨高度壓力下，今天鄭文燦才只好提告，但還是輕描淡寫想模糊他確實認識八德農地地主的事實，僅以「政治攻防」一語帶過。
凌濤強調，郭哲敏、林秉文集團涉及地下匯兌跟詐騙洗錢，鄭文燦至今未說明清楚到底是應誰的邀、致誰的意才去「88會館」，況且在鄭文燦出入「88會館」不過幾個月，郭哲敏集團就在八德買農地，在確定徵收後目前一坪的成交行情落在20萬以上，目前總價37億，就淨賺31.5億，投資報酬率高達21倍！
此外，不只買方，就連賣方疑似也都與鄭文燦有關係，他是不是姓「呂」？是不是又是鄭文燦的「好麻吉」？再加上鄭文燦在郭哲敏集團買地後，就主持開會調整站體位置，讓其賺取暴利，桃園還有哪幾個調整站體，讓炒地集團牟利的情形？凌濤並在記者會中公開2020年11月3日鄭文燦和林秉文開心的合照，是否林秉文也是鄭文燦的「好麻吉」？鄭文燦跟洗錢炒地集團的關係，真的很複雜。
凌濤也感嘆，當前房價飛漲，鄭市府卻縱容詐騙集團炒地，年輕人、中間選民有深深的相對剝奪感，桃園是最年輕的直轄市，這就是鄭文燦跟鄭運鵬對居住正義的態度？