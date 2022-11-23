遭控縱容炒地牟利　鄭文燦今親提告凌濤

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「這八年來，我沒有告過任何人」鄭文燦指出，包括他去立法院參加前瞻計畫的公聽會，被抗議的民眾撞裂了兩根肋骨，基於社會的和諧，他當時還是沒有提告。這次之所以提告，是因為這是真實的惡意，而且是任意地編造故事。
鄭文燦說，選舉應該提出政見、提出政績，如果只是用空降的打手任意抹黑，這是非常LOW的選舉方式；市府團隊兢兢業業、非常認真，八年的努力市民看得到，各種評比也得到肯定。
鄭文燦指出，這幾天藍營提到的炒地皮，民間的土地買賣，他不會知情、也不會知道，該地區的土地是屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，而且未來如果要開發，要有都市計畫，還要經過內政部核定；第二關還要通過區段徵收，也要內政部核定；第三關還要做區段徵收工程，要由市府完成；第四關要再抽籤配地，也不可能原地原分配。
鄭文燦批「這是不懂裝懂，只想抹黑」，根本沒有農地變更為建地的途徑，竟然可以任意把我們不知道的這些買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，太荒謬了。
鄭文燦另外提到，昨日藍營還指他操縱賭盤，用10億資金，「這根本是天馬行空編故事」。選舉選到這個階段，要用這種烏賊戰術、抹黑戰術，想要來毀謗市長或市府，想要來改變選舉的結果，認為這種選風不可長，因為這些空降的打手都想說媒體的抹黑先完成，司法的清白要等選舉以後才能夠還清白，因此他決定在選前就提告，讓大家看到這種邪派作風應該被遏止。