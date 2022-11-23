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遭控縱容炒地牟利　鄭文燦今親提告凌濤

▲鄭文燦今天親自到地檢署按鈴申告國民黨桃園市議員候選人凌濤加重誹謗罪。（圖／記者李春台攝，2022.11.23）
▲鄭文燦今天親自到地檢署按鈴申告國民黨桃園市議員候選人凌濤加重誹謗罪。（圖／記者李春台攝，2022.11.23）

記者李春台／桃園報導

桃園市長選戰進入倒數，國民黨近期頻開記者會，指控桃園市長鄭文燦縱容炒地牟利。鄭文燦今（23）日上午在律師陳永來、游琦俊、立委黃世杰與市府新聞處長詹賀舜等人陪同下，前往桃園地檢署按鈴提告國民黨市議員候選人凌濤加重誹謗。鄭文燦表示，國民黨陣營每日一黑，想要挽救選情，但在沒有任何證據的情況底下，這樣子的任意抹黑，已經是民主選舉最壞的示範，也破壞了社會正義最後的底線，因此他決定以訟止謗，端正選風。

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「這八年來，我沒有告過任何人」鄭文燦指出，包括他去立法院參加前瞻計畫的公聽會，被抗議的民眾撞裂了兩根肋骨，基於社會的和諧，他當時還是沒有提告。這次之所以提告，是因為這是真實的惡意，而且是任意地編造故事。


鄭文燦說，選舉應該提出政見、提出政績，如果只是用空降的打手任意抹黑，這是非常LOW的選舉方式；市府團隊兢兢業業、非常認真，八年的努力市民看得到，各種評比也得到肯定。


鄭文燦指出，這幾天藍營提到的炒地皮，民間的土地買賣，他不會知情、也不會知道，該地區的土地是屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，而且未來如果要開發，要有都市計畫，還要經過內政部核定；第二關還要通過區段徵收，也要內政部核定；第三關還要做區段徵收工程，要由市府完成；第四關要再抽籤配地，也不可能原地原分配。


鄭文燦批「這是不懂裝懂，只想抹黑」，根本沒有農地變更為建地的途徑，竟然可以任意把我們不知道的這些買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，太荒謬了。


鄭文燦另外提到，昨日藍營還指他操縱賭盤，用10億資金，「這根本是天馬行空編故事」。選舉選到這個階段，要用這種烏賊戰術、抹黑戰術，想要來毀謗市長或市府，想要來改變選舉的結果，認為這種選風不可長，因為這些空降的打手都想說媒體的抹黑先完成，司法的清白要等選舉以後才能夠還清白，因此他決定在選前就提告，讓大家看到這種邪派作風應該被遏止。

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