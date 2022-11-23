與徠卡最近的距離！「這塊布」售價4980元 詢問度意外高
對於相機老玩家來說，德國相機品牌徠卡，有著經典的奶油色調和可樂標的低調點綴，但因為價格不菲，對於口袋不夠深的玩家來說，就只能是個夢幻般的存在。而徠卡出品勢必是品質保證，今(23)日宣布推出一款小資也能買得起的小物「相機包裹布」，售價4,980元，算是一款最接近且買得起的「徠卡配件」。徠卡內部人員向《NOWnews今日新聞》透露，訊息一公佈就有人在詢問，顯示徠卡依舊有著超凡魅力，最快本週五就會出貨到實體門市。
記者周淑萍/綜合報導
徠卡不僅對於相機有高標準，印有自家LOGO的配件也不能砸招牌，攜手傳統皮革工藝合作夥伴，推出了兩款納帕羊皮皮革材質的全新徠卡配件：徠卡皮革相機包裹布和徠卡Visoflex 2取景器皮套。多功能相機包裹布規格為45 x 45 cm，其背面經過特殊處理，能保護徠卡M、徠卡Q、便攜型相機及雙筒望遠鏡和其他貴重物品，防塵防刮，還防止灰塵和絨毛。相機可與背帶一同包裹其中，並以鬆緊帶固定。取景器保護套是專為與徠卡M11和所有徠卡M10型號相容的Visoflex 2取景器設計的，其內部墊圈和磁扣設計可靠保障取景器的安全。兩款配件均印有低調的徠卡標誌。
兩款配件簡潔雅緻，兼具實用性和設計性。兩款配件皆由納帕羊皮皮革製成，這種天然材料因其光滑和柔軟的質感廣受青睞，常用於製作手套。徠卡皮革相機包裹布所用的高品質天然皮革取自一整塊羊皮，並經過無縫處理。而這樣的工藝需要最高等級的皮革才能實現。皮革相機包裹布的售價 4,980元，Visoflex 2取景器皮套售價為 4,280元。