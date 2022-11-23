汪小菲為何恨小S入骨？網友拼湊線索懂了：唯一武器

汪小菲被大S追討積欠的500萬生活費後，理智線斷裂，從前妻到徐家老小全都羞辱一輪，不過網友發現，汪小菲用在大S身上的戰力不亞於小S，罵人的22篇貼文，小S一家子就佔了10篇，連大陸網友都無法理解，「為啥老罵小姨子？」、「到底小S是你前妻，還是大S是你前妻？」
娛樂中心／綜合報導
只是和大S的贍養費糾紛，汪小菲卻牽扯姻親，以恐嚇的口吻對徐媽說：「再逼逼把妳家這點噁心事兒全說出來好嗎？」接著以「踩在她姊腦袋上的小丑、惡魔、小蛤蟆」稱呼前小姨子，檢舉小S長期使用沒有處方箋的安眠藥，稱小S過得不好就整大S，還爆料許雅鈞玩女人，再要脅：「思諾思害死我們全家，妳再跟我逼逼，我會找我了解的律師起訴，對妳，我有的是人。」
許多網友對於汪小菲如此針對小S，感到十分困惑，推測兩人一定有不少過節，「我覺得他和大S走到今天，小S沒少搧風點火，剛離婚那會就被汪噴過」、「小S應該搗亂或者參與了別人的婚姻了吧，看節目我就覺得她八卦，嘴多」、「感覺小姨子摻和他家事了，貌似沒起好作用」、「因為小姨子總是拉光頭出來秀」、「看不慣小姨子喜歡新姊夫罷了」！
還有網友揣測其他原因：「也許因為離婚協議裡規定不能罵大S」、「罵大S要給張穎穎500萬」、「因為他知道大S最愛自己的家人，而且只有小S的婚姻可以用作他攻擊傷害S一家的武器」、「知道小S是軟柿子吧」、「離婚男都這樣的，妻子跟他們離婚，他們都會賴妻子身邊人挑唆的，從來不肯承認自己的問題造成的」！（編輯：楊穎軒）