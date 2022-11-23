照顧機構公費快篩延長到12月底！下週起人員不需每週篩
中央流行疫情指揮中心今(23)日宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期執行COVID-19公費快篩之措施，再延長1個月至今(2022)年12月31日止，而自11月28日起至12月31日篩檢頻率放寬為服務對象每週定期快篩1次(身心障礙者、失智症者、2至18歲維持每週1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR；工作人員取消每週定期快篩，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。
編輯中心/綜合報導
指揮中心說明，考量全國新增病例數持續下降，國內疫情穩定可控，經持續滾動檢視疫情狀況，以及盤點國內防疫與醫療量能後，放寬住宿式及社區式照顧機構定期篩檢頻率措施，惟定期篩檢措施再延長執行至今年12月31日，公費試劑將陸續寄出。
指揮中心指出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務及早期療育機構等社區式照顧機構。
指揮中心提醒，基於住宿式照顧機構仍為較多慢性病或具多重疾病者，且考量住民健康安全，「住宿式長照機構 COVID-19 強化管制措施」仍維持住宿式照顧機構發生確診病例，暫停開放探視、陪伴、新進陪住、住民請假外出及由社區新進或其他機構轉入住民，直至機構內連續7天無新增確定病例。請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。