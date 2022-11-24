房市／售屋期梯間漏水　信義房屋暖心房仲把關速修繕

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鄭宏權說，夫妻倆一開始有委託同業售屋，但疑似委託前屋況查檢得不夠仔細，於是他去簽委託前再次確認屋況，竟發現多處原本沒注意到的滲漏水狀況，他便建議應該先修繕，日後也應標註於不動產說明書內，以免發生買賣糾紛。賣方一方面感謝鄭宏權協助把關，另一方面卻又擔憂修繕工作恐影響售屋流程，工程初期，三不五時就從外縣市搭火車到高雄「監工」，但漸漸地，因為感受到鄭宏權總是詳實、迅速回報狀況，找來的配合廠商也很優質，夫妻倆才真正放心，全權委託給鄭宏權處理。
得到更多的信任後，鄭宏權也沒有辜負客戶，最後順利找到適合的買方，替蔡先生夫妻倆完成售屋任務。事後，蔡太太也十分讚許鄭宏權，特別進線信義房屋總公司，稱讚鄭宏權服務到位，讓初次售屋的消費者也能十分放心。
鄭宏權謙虛說，信義房屋全台直營，每位同仁都需要上屋況查檢、不動產說明書等相關課程，由於完善的教育訓練，加上師徒制、學長姐手心向下的協助，「有時一通視訊電話打去，師傅和學長姐都會立刻協助新人判斷屋況可能有哪些問題」，因此，無論是需要協助客戶檢視屋況，甚至日後得進行修繕，都能提供更詳實的建議，再搭配公司合作廠商，往往能更快速協助客戶解決問題。
信義房屋則強調，長期以來信義房屋堅持自己培育沒有房仲經驗的新鮮人，並提供師徒制與定期的教育訓練等，讓同仁累積專業知能，更希望自然而然傳遞「先義後利」、「以人為本」等企業經營理念；透過完善、全面的服務，盼成為永續經營，且止於至善的永續企業。