大S二度聲明條理清晰！陸網見1關鍵：難怪汪小菲不敢罵她
汪小菲日前因積欠前妻大S逾500萬的生活費，結果不斷在微博開罵、爆料徐家人，直到今（23）日確定床墊搬離後才宣布休戰。大S今日下午也二度聲明，一一駁斥汪小菲所有的不實指控，但文中裡面有好幾句都是在替汪小菲著想，也讓不少中國網民有些動容，「難怪汪小菲就是不敢罵大S！」
娛樂中心/綜合報導
大S聲明提到，汪小菲積欠生活費的事情，「至於這次的欠款五百萬元是他要給的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」以及汪小菲有幽閉恐懼症的事情，「但受疫情之顧來回皆需隔離，我知道小菲有幽閉恐懼症，因此難見，其心急焦慮脾氣暴躁我能理解。」最後更說到，「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！」
聲明曝光後，不少網友感到動容，認為大S還是有在替汪小菲著想，紛紛直呼「高段位，小菲輸了」、「不得不說條理清晰，汪小菲的每一擊相當於都打在了棉花上，能理解為什麼他誰都罵，就是不敢罵大S」、「一身心俱損的女人，沒有被罵的理由」、「大S條理很清楚的，講話邏輯性強，性格堅強，是屬於很優秀的女性」、「人家髒話不帶一句的」、「我一直站在大S，不管怎麼樣，受了那麼多苦，都不該忘了，出軌的事也都不記得了。」
截稿前，除了汪小菲的母親張蘭不斷在直播上談論嘲諷此事外，汪小菲本人尚未發文作回應。另外，汪小菲也預計在今晚7點上陸媒《新浪科技》的網路直播節目聊天，至於會不會聊到有關前妻大S的事件，也讓外界十分關注。（編輯：詹鎰睿）