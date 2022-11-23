已向黨表達「有意投入立委補選」 吳怡農：期待公平徵召
國民黨台北市長候選人蔣萬安日前宣布辭去立委一職，換言之九合一選舉過後，也將隨之啟動第三選區（中山、北松山）立委補選。民進黨內除了現任台北市議員阮昭雄率先宣布有意參與補選，替黨內爭取多一席的立委席次外，曾經在2020年於該區與蔣萬安捉對廝殺的前北市黨部主委吳怡農，今（23）日也對外表示，已經向秘書長林錫耀表達參選意願。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安日前辭去立委一職，所留下的第三選區立委席次空缺，將在明年1月8日投票。依據中選會相關規劃，即將於11月28日至12月2日受理候選人登記的申請，預計12月29日至明年1月7日辦理公辦政見發表會，明年1月8日投開票，明年1月13日公告當選人名單。而民進黨中央今日召開中執會，會中通過「民主進步黨2023年第十屆台北市第三選區立法委員出缺補選提名徵召辦法」，由黨主席依徵召辦法進行提名補選候選人。
對此吳怡農今日受訪時表示，因為中選會決定1月8日要辦理補選，大家只好趕在這週末的選舉前來確認提名辦法。「我有向秘書長表達參選的意願，我期待、也相信黨中央會以最公平、透明且和諧的方式來徵召候選人。」吳怡農強調，這幾天的工作重點仍是11月26日的九合一以及18歲公民權修憲案。
而率先宣布有意投入補選的阮昭雄則表示，一切遵照黨部現在徵召程序進行。阮昭雄強調，目前為止只有他跟吳怡農公開表達意願，不管最後是吳怡農或是他，黨會用團結的方式進行。「樂見吳怡農表達參選意願，因吳怡農上次差1萬多票，樂觀其成。」阮昭雄說，最後不管提名誰，民進黨就是大團結，在這樣的基礎下進行不會有太大的問題。