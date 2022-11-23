大S「月收百萬身心補償」！美女主播讚：高級罵人法高手

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對比之下，大S發的幾點聲明則條理分明，第一「我和我妹不能吸毒；因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法」。
第二「小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法」；第三「小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好」。
第四「維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌」；第五「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」，最後，還不忘祝福麻六記生意興隆。聲明一出，網友也狂讚，「加油」、「女性楷模，S加油」、「這故事告訴我們，遇到媽寶男真衰X」、「EQ高+危機處理NO.1」。
而前主播劉芯彤也在臉書發文，表示「仔細看，裡面的訊息量超大，而且完全證實很多之前的傳言呀」，讓她不禁大讚大S，「真的是危機處理高手和高級罵人法的高手」，而她所說的「證實傳言」，應指每月一百萬的身心受創補償，大S雖未直接點名為何事，不過應是指汪小菲「婚內出軌」一事，大S當時知情也受到極大傷害，而汪小菲心知肚明，因此才會每月付大S百萬元身心賠償費。（編輯：郭佩蓉）