新婚一個月就入獄！妻喊會等待 男牢中接新生兒通知臉綠
台南市一位男子，於2018年因犯案遭收押入監服刑。男子入獄前一個月才剛與蘇姓女子正式登記結婚，蘇女當時承諾願意等男子服刑完畢歸來，不料今年5月，男子在獄中卻收到「新生兒出生登記」通知，驚覺自己人在獄中坐，綠帽從天上來，憤而將蘇女與外遇「小王」告上法院。法院審理後判決蘇女與外遇對象須賠償男子15萬元，全案仍可上訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，該男子於2018年11月和蘇女正式登記結婚，但新婚不久，同年12月就因案入獄服刑。蘇女表示願意等男子歸來，不過這份承諾並不長久，兩人於2022年1月還是協議離婚，男子繼續服刑，蘇女則重回單身。
本以為事情到此為止，不料男子今年5月在獄中，竟收到「新生兒出生登記」通知，一查發現蘇女在今年3月產子，當時兩人雖已離婚，但推算懷孕期間，蘇女明顯是在離婚前，就有其他人發生關係。於是男子將蘇女告上法院，主張自己配偶權被侵犯，求償50萬元。
法官判決指出，被告蘇女與外遇對象蔡男，兩人均未出庭說明，不過法院根據客觀證據調查顯示，蘇女確實在婚姻存續期間，與蔡男交往並發生關係進而生子，判處蘇女與蔡男須賠償15萬元，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）