回擊烏龍爆料曝採購成本　張善政籲維繫桃園善良價值

針對某市議員候選人舉行之抹黑記者會，張善政競辦發言人曾俊豪指出，競辦第一時間就聲明採購價格符合法令規定，但該候選人持續以「市售價格」混淆視聽，特此公布採購之發票，以每箱10袋計算，一袋單價約26.7元，比該候選人今日面對媒體所稱「鄭文燦每包27元」還便宜0.3元。曾俊豪指出，這名候選人擔任過「民主拉麵之父」鄭文燦的秘書，因此不奢望會用同樣標準檢視民進黨，但還是希望他能公開向桃園鄉親道歉，為了挽救選情，破壞桃園人的善良價值。
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曾俊豪表示，此款袋裝麵因是大規模採購，價格相對較低，根據採購30箱的發票，每箱售價266.666元，以一箱10包來換算，單袋價格約26.7元，不解為何這名後選人堅持以「市售價格」抹黑競選團隊，難道難道爆料前不用求證嗎？難道為了搶救選情，就可以恣意抹黑嗎？
曾俊豪提到，「拉麵兼拉票」的風氣是「民主拉麵之父」，也就是現任市長鄭文燦當年選立委時的「創意」，想要接班的鄭運鵬也「依循傳統」贈送袋裝麵，但這位候選人，又像先前遇到市府工程弊案、上百兒童打錯疫苗一樣，選擇忽視與漠視，同一時間，又用放大鏡把拉麵弄黑、弄臭。他強調，本土企業與袋裝麵都是無辜的，請不要因爲選情告急就走歪路、「博麵演出」試圖吸引外界目光，因為雙標已經不是社會主流價值觀，雙標的候選人也非桃園鄉親所樂見。
曾俊豪指出，這名候選人曾感嘆年輕人參政之辛苦，不知是否因為太辛苦，才墮落至此，甘當民進黨的附庸、追殺政敵的打手，甚至面對質疑，還丟擲沙琪瑪攻擊其他政黨候選人，如今遇到烏龍爆料，又以市售價格去抹黑、造謠，令人遺憾；由於該候選人曾擔任過鄭文燦市長室秘書，也因此不奢望他用同樣標準檢視民進黨，但還是希望能公開向桃園鄉親道歉，為了挽救選情，破壞桃園人的善良價值。