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家人一談政治就吵架壓力好大…　也許問題不在政治而是這段關係本身

家人一談政治就吵架壓力好大…　也許問題不在政治而是這段關係本身
家人一談政治就吵架壓力好大…　也許問題不在政治而是這段關係本身

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】選舉投票日即將到來，民眾各有各的支持者，難免會遇到和家人立場不同的時候，但有些人卻因此發生衝突，最後演變成情緒勒索的局面，不僅對關係造成了影響，內心也因此受到很大的傷害，甚至產生失眠、易怒、焦慮等症狀。

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諮商心理師公會全聯會媒體公關委員會委員、諮商心理師陳劭旻表示，若有身心症狀除了尋求專業資源外，也要思考爭吵的背後因素，也許不是因為政治，而是這段關係中本身就有些問題存在。

吵架最後變情緒勒索　受傷的關係、情緒該怎麼面對？

選舉期間有些家庭只要一提到政治就吵架，吵到最後仍沒有共識，只留下情緒勒索的傷害。陳劭旻表示，在無法說服對方卻又想要他改變的時候，情緒勒索就是最後的手段，逼迫對方，若是重視這段關係或我的感受，就要變成我所期待的答案，而很多時候情緒勒索受傷，就是因為我們好像被迫只能二選一，「選擇關係放棄自我」，或「為了自我放棄關係」。

面對情緒勒索，陳劭旻表示，我們可以先做的是好好整理受傷的情緒，知道自己因為對方的情緒而受到怎樣的影響，下一步則是在心中替情感設下界線，即使做出不同選擇，也不代表是在傷害對方，雖然重視這段關係，但彼此還是會有自己的想法，不用因此而對對方感到愧疚、罪惡，好像必須要做選擇一樣。

選舉期間爭吵壓力大有身心症狀　背後因素可能並非政治

如果因為政治、選舉爭吵而感到壓力很大，甚至產生失眠、憂鬱等身心症狀，陳劭旻建議，除了最直接的就醫、尋求專業資源外，還是暫時先不要談論政治，也不要接觸相關的媒體社群，讓自己先有一定程度的空間，可以冷靜整理心情。

不過陳劭旻也提到，有的時候，有些人可能確實是因政治而有較大的情緒轉換，但絕大多數，爭吵的背後並不只有政治因素，而是關係中本來就發生了一些問題，如果已經到了有身心症狀的情況，那可能代表這段關係本來就有些令人痛苦的因素存在，那在這種狀況下，其實要好好去談的就不是政治這件事，而是這段關係怎麼了。

從政治看見關係問題　並了解如何整理關係、調整心情

如果一段關係本來就讓人很痛苦，又因為政治而吵架，陳劭旻認為，其實也不過是在駱駝身上再加根稻草而已，這時也許是個可以好好思考關係的機會，先看到關係中的問題，然後了解有哪些事、哪些改變、幫助是自己可以做的，以及有哪些是自己做不了的。

像是深入了解後，就會發現家長可能有他們自己生命更原始的議題要去處理，但那不是孩子可以去改變的，也沒辦法因為孩子轉變自己的政治角度而改變這段關係，因為問題其實還在那裡，陳劭旻表示，這種時候專業資源也可以派上用場，去整理這段關係對自己的意義和想法，也會比較知道到底受傷的部分是什麼，知道該怎麼調整心情。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55913

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