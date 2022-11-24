視察基隆塔！蔡英文讚林右昌、蔡適應　盼新市長延續光榮

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蔡英文表示，基隆既是山城，也是港都。這座基隆塔，將基隆的山、海、城串聯在一起，未來坐郵輪來的國際旅客一來到基隆，就會看見這座新地標，下船後還可以直接步行到這裡，搭電梯到山丘上，眺望整座基隆港以及整座山城。
「剛剛我們一起在觀景台上體驗過，景色真的非常壯觀，也深深感受到，這座城市的美麗」，蔡英文說。
蔡英文表示，不僅景色壯觀，這座基隆塔的外觀也很壯闊，剛剛蔡適應有提到，以橋式起重機的外型做設計，真的很有「基隆港都」的特色。未來，這項建設將成為台灣的重要地標，國際旅客來玩，不只會記得台北有座101，心中也會烙印著這一座基隆塔。
蔡英文說，透過林右昌的簡報也看到，基隆團隊真的是用國際宏觀的視野建設基隆，透過「市港再生標竿計畫」，徹地翻轉這座城市。在基隆的西岸，有了城際轉運站，迎接國際旅客；在基隆的東岸，則有東岸郵輪中心、希望之丘，未來，基隆塔這座新地標的啟用後，將讓這座城市，更添光彩。
蔡英文表示，這每一項都是重大建設，都是在林右昌任內提出、完工，建設進度能夠這麼快速，不只是基隆團隊提出的計畫有可行性，「也因為有蔡適應委員，這位最佳隊友的幫忙，基隆的建設，從不間斷」。
蔡英文舉例，林右昌提出「基隆山海城串聯再造計畫」來建設基隆塔，基隆市政府本來要負擔3.7億經費，因為有蔡適應積極爭取，所以中央補助地方超過7成的經費，讓基隆市政府最後僅負擔不到1億。
這8年來，從國門廣場、城際轉運站到基隆塔，許多建設都是因為中央地方同心協力，基隆才能快速翻轉，成為名符其實的海洋國門。
蔡英文表示，基隆的進步，不只是市民肯定，連國際知名媒體都稱讚。前陣子，紐約時報報導了基隆如何透過改造防空洞，變成文化綠洲，並且訪問了市府團隊的同仁，以及許多基隆的市民朋友，真的讓基隆人很光榮。
蔡英文表示，基隆特殊的戰略位置，讓這裡留下了不一樣的歷史文化，謝謝林右昌帶領基隆隊、蔡適應協助，再加上市民朋友的團結努力，帶領這座城市升級轉型，讓世界看見基隆的文化，更讓世界看見台灣的美好。
蔡英文說，以林右昌與蔡適應的用心和努力，相信到年底之前，基隆還有多項建設陸續完工，以及持續進行。「我們希望，未來接棒基隆的市長，是一位熟悉基隆市政，與中央團結合作，讓基隆進步不間斷，延續這座城市的光榮的人選」。
最後，蔡英文表示，當全世界越來越關注台灣，不論在觀光或是國防上，基隆都會是一座關鍵的城市。希望未來，中央地方能夠持續攜手努力，全力來建設基隆，也帶給世界一個更好的基隆。
林右昌也說，蔡英文是最挺基隆的總統，短短2個禮拜來基隆4次，因為地方跟中央合作，投入172億的公共建設，才能在短短8年時間讓基隆蛻變，不只給基隆加持，也是給蔡適應加持。
蔡適應說，選舉應該是要一步一腳印，把政策和建設呈現給市民。這段期間，像是高地供水的協調會議還是持續的召開，沒有因為要選舉，就把市民的事情放在旁邊，基隆市民就是要一位認真的市長，林右昌立下這樣的典範，未來接棒林右昌，一定會延續他的典範。