非在地人卻在意苗栗！洪申翰還原坤輿衝突 籲票投徐定禎
距離投票日僅剩2日，近來時常前往苗栗輔選、關心在地議題的民進黨立委洪申翰今（24）日以「幹嘛這麼在意苗栗」為題在臉書發文指出，很多朋友好奇他不是苗栗人，卻為苗栗極積輔選，因為坤輿掩埋場違法開發幕後重要的人物之一就是現任縣長徐耀昌，而徐耀昌與無黨籍候選人鍾東錦已緊密結盟；洪申翰呼籲，為阻止鍾東錦當選，大家票投民進黨候選人徐定禎，才能阻止苗栗被拖進更黑暗的時代。
記者黃宣尹／台北報導
洪申翰說明，今年7月苗栗縣坤輿掩埋場業者為完成試運轉打算進場，與聚集在門外的自救會成員爆發流血衝突，他凌晨趕到現場，看到坤輿附近聚集了十多台遊覽車的黑衣人，手拿鐵棍、利器將鄉親、學生拖入人群中毆打，並拿出胡椒噴霧噴向在場的所有鄉親。所有人猛烈咳嗽、眼睛劇烈疼痛睜不開，渾身灼熱疼痛，現場毆打聲、尖叫聲、咳嗽聲、哀嚎哭聲此起彼落。
洪申翰說，當時他人在現場，眼睛被胡椒噴霧狂噴，當他忍痛睜開眼卻看到警方未將盾牌對著攻擊的黑衣人，反而對著被攻擊的村民，讓他覺得荒唐。
洪申翰懷疑，國民黨執政下的苗栗，讓縣警局包庇黑道，睜一隻眼閉一隻眼下毆打守護自己家鄉的苗栗村民。而這也是他為何近期每週跑去苗栗輔選，他希望透過自己的一份力量，將現在苗栗的黑金掌權者拉下台。
洪申翰說明，以坤輿違法開發為例開發案幕後推手之一就是徐耀昌，違法行政程序，替坤輿不斷開綠燈；鍾東錦近期也被揭露利用職權袒護旗下有關的砂石業，讓縣府行政官僚配合處處放水。更讓他擔心的是，鍾東錦跟徐耀昌已結盟，他表示，「惡霸都已經緊抱在一起團結了，我們還能不團結嗎？還不集中力量跟選票嗎？」
洪申翰說，為了阻止苗栗被拖進更黑暗的時代，唯一的作法，就是支持徐定禎，才能阻止鍾東錦當上縣長、握有苗栗最大權力，他也呼籲大家票投徐定禎，讓苗栗有改變的機會。