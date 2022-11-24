疫情傳好消息！睽違220天「這縣市」再清零　第二批BA.4/5疫苗也抵台

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本土+16,015、境外+37 連江縣確診數為0指揮中心表示，今日新增之16,015例本土病例，為7,220例男性、8,789例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，疫情持續下降，連江縣也睽違220天再度出現0確診數。
而今日確診個案分布為新北市（2,547例），高雄市（2,123例），臺中市（2,088例），桃園市（1,710例），臺南市（1,443例），臺北市（1,411例），彰化縣（883例），新竹縣（532例），新竹市（456例），屏東縣（436例），苗栗縣（388例），雲林縣（349例），南投縣（289例），嘉義縣（289例），花蓮縣（246例），基隆市（240例），宜蘭縣（229例），嘉義市（198例），臺東縣（99例），金門縣（37例），澎湖縣（22例）。
指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，為23例男性、14例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本（3例），土耳其、泰國、新加坡（各1例），另31例感染國家調查中。入境日期介於今年10月24日至11月23日。
死亡+65未打疫苗逾6成 新增2例MIS-C指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為34例男性、31例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
此外，指揮中心也公布新增2例兒童MIS-C個案。分別為6個月大男嬰、1歲男童，本身都沒有慢性病史，也未接種疫苗。
6個月大男嬰在10月19日確診過新冠病毒，11月8日起陸續有發燒、皮疹等症狀， 12日至急診，懷疑MIS-C住院，檢查發現發炎指數升高、有輕微心包膜積水，確診是MIS-C，經過治療後已在16日出院。
1歲男童， 8月6日確診過新冠病毒，11月18日起陸續有發燒、皮疹、紅眼、腹瀉等症狀，於21日至急診，檢查有草莓舌、結膜炎，懷疑是MIS-C，住院治療後，目前症狀改善，在一般病房繼續治療。目前兒童重症個案累積272例，其中MIS-C佔179例。
BA.4/5雙價疫苗到貨 預計12月2日配送施打莫德那次世代 BA.4/5雙價疫苗也陸續到貨，第二批61.3萬劑已在今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。
指揮中心發言人莊人祥表示，這批疫苗效期至2023年6月12日，經過7天的封緘檢驗後，預計在12月2日左右會配送下去給民眾施打。目前，次世代雙價疫苗共431.6萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.9萬劑及BA.4/5雙價疫苗131.7萬劑。指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，並落實防疫措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55931
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