3間高空酒吧飆世足賽！啤酒無限暢飲　餐飲85折看101夜景

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位於台北市信義區市政府捷運站，微風信義百貨最高頂樓酒吧SEA TO SKY Bar，以坐擁47樓高空無敵景觀享受浪漫餐酒而聞名，備有暖爐的戶外用餐區，直接面對台北101及微風南山，可一覽信義區完整高空景緻，室內座位則是面向大直美麗華與松山機場。
因應熱血世足賽，SEA TO SKY Bar與臺虎精釀臺虎生啤酒「嗨HIGH」推出「『嗨』翻高空瘋世足活動」，自11/21(一)～12/18(日)每日21:00起，入場費用平日（週日至週四）每位400元＋10%，週五至週六假日則為每位550元＋10%，皆提供臺虎生啤酒「嗨HIGH」1杯，（世足賽酒吧入場費恕無法折抵現場餐食及酒水消費）。最棒的是，平日入場可另加購暢飲每位1,280元 ，包括臺虎生啤酒「嗨HIGH」及限定款紅白酒都能無限暢飲。
世足賽期間更特別供應各國經典餐食，包括環遊世界拼盤、巴西燉烤牛腹肉、德國烤豬腳、韓國炸雞、西班牙燴海膽蟹肉、義大利酥炸花枝圈、法國松露薯條等美食，想要痛宰哪一隊就從哪一國美味吃起。
Rooftop XOXO：「穿著世足賽球衣享85折」餐飲優惠
新潮的台中豐邑Moxy酒店頂樓Rooftop XOXO，強調年輕冒險、風趣愛玩的個性，是可以嗨到凌晨的18樓高空霓虹酒吧。響應四年一度的世足狂熱，即日起至12/18於晚間6點、9點及11點，將轉播世足賽事；酒店1樓的The Moxy Bar及頂樓Rooftop XOXO，於世足賽事轉播期間，只要「穿著世足球衣享內用85折」餐飲優惠。
賽事轉播當日的酒店入住房客，還可於晚間8點及10點免費報名「手足球競賽」，遊戲獲勝者可於該場轉播賽事期間，至18樓Rooftop XOXO「暢飲台啤喝到飽」，超Chill享受世足賽的刺激。
MiraWan Eatery：啤酒499元無限暢飲！猜中冠軍最高賺1,4000元
座落於微風南山47樓的MiraWan Eatery法式餐廳，行政主廚鄭裕錞Josh Cheng以法式料理手法為核心，從經典清爽的鄉村手切豬肉派到奢華濃厚的波士頓龍蝦義大利麵一手掌握。因應世足賽事將優雅氣質轉為活潑歡樂的氣氛，提供即日起至12/18晚間9點場次的世界盃足球賽事轉播，並特別設計適合歡聚分享的「世足嘉年華拼盤」、「中東香料烤肉串」、「西班牙海鮮飯」，及可以吃下一整個足球場的「世足提拉米蘇」等限定菜色。
調酒師Chet並精選世足四大強國飲食文化，打造代表法國的「焦糖烤布蕾」、阿根廷「瑪黛茶」、巴西「卡琵莉亞」、西班牙「桑格莉亞」共四款世界盃特調；賽事期間調酒買2送1，啤酒每人499元就能享受90分鐘無限暢飲。
而且世足賽活動期間，於晚場賽事時段消費滿千元，還可獲得晚間9點場次的「贏家球隊猜猜樂卡」及「冠軍隊猜猜樂卡」一張，（滿二千送二張，以此類推），於當晚場次猜中贏家球隊，可現場獲得當日「主廚精選法式小點心」一份；世足賽結束後則會抽出「冠軍隊猜猜樂卡」得獎者，有機會可獲得最高「LOPFAIT樂斐法式餐廳價值1,4000元」的晚間雙人套餐、「MiraWan價值約8,000元」的晚間雙人套餐。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！