南投藍營屢爆爭議！蔡培慧喊話公務員　若當選將守3原則

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蔡培慧說，前縣長李朝卿貪污被判逾450年，牽累了不少公務員，她了解公務員受迫於現實情勢而捲入共犯結構的無奈，對於只想安定生活的公務員，為何得如此惶惶過日呢？更甚者，國民黨南投縣長候選人許淑華在南投市長任內，直接將下屬的報告當成自己的碩士論文，對於用功上進的公務員，為何得如此受權勢壓迫呢？
蔡培慧表示，南投的政風不應該敗壞至此。自己一向認為，從首長到基層人員，縣府上下是一個團隊，縣長奉公守法、基層人員盡責盡力，才是一個合理的行政體系。
蔡培慧承諾，選上縣長之後，一定會謹守3大原則。第一，公正與公平，未來自己絕不會要求下屬做出超越職權規範的事，不會因政治立場不同予以不平等待遇。確保縣府的公務員在安心、安全的工作環境為縣民謀福利。
第二，信任與尊重，自己上任後，也將秉持信任原則，虛心傾聽各位意見、尊重專業見解，充分溝通後做出福縣利民的決策；第三，成就與發展，希望未來縣府能給各位一份有成就感的工作，自己會鼓勵同仁進修、創新發想，一同為縣民服務。
蔡培慧保證，未來只要是盡心負責的公務員，都不會有因非法施壓或權勢壓迫而受害，自己有信心，不久的將來，南投人會說「我南投，我驕傲」，南投的公務員也將會說出「我是南投公務員，我驕傲」。