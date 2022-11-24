陳明通被爆指導林智堅期間收百萬捐款　台大回應了

南投藍營屢爆爭議！蔡培慧喊話公務員　若當選將守3原則

▲蔡培慧表示，南投的政風不應該敗壞至此，呼籲大家一起站出來改變南投。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲蔡培慧表示，南投的政風不應該敗壞至此，呼籲大家一起站出來改變南投。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

距離投票日僅剩2日，民進黨南投縣長候選人蔡培慧今（24）日在臉書發文，寫下給公務人員的一段話，承諾若當選縣長，會謹守「公正與公平」、「信任與尊重」、「成就與發展」等原則，保證未來只要是盡心負責的公務員，都不會有因非法施壓或權勢壓迫而受害；蔡培慧也呼籲所有人一同改變南投，未來能一起驕傲喊出「我南投 我驕傲」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡培慧說，公務員是整個行政體系最重要的基石，再如何長遠的政策，也需要優秀的行政團隊一起努力，南投才會進步。近期自己看到某些行政首長因個人的違法亂紀，導致公務員受到不合理的壓迫，甚至必須為首長背黑鍋的事件，內心十分沉重。

蔡培慧說，前縣長李朝卿貪污被判逾450年，牽累了不少公務員，她了解公務員受迫於現實情勢而捲入共犯結構的無奈，對於只想安定生活的公務員，為何得如此惶惶過日呢？更甚者，國民黨南投縣長候選人許淑華在南投市長任內，直接將下屬的報告當成自己的碩士論文，對於用功上進的公務員，為何得如此受權勢壓迫呢？

蔡培慧表示，南投的政風不應該敗壞至此。自己一向認為，從首長到基層人員，縣府上下是一個團隊，縣長奉公守法、基層人員盡責盡力，才是一個合理的行政體系。

蔡培慧承諾，選上縣長之後，一定會謹守3大原則。第一，公正與公平，未來自己絕不會要求下屬做出超越職權規範的事，不會因政治立場不同予以不平等待遇。確保縣府的公務員在安心、安全的工作環境為縣民謀福利。

第二，信任與尊重，自己上任後，也將秉持信任原則，虛心傾聽各位意見、尊重專業見解，充分溝通後做出福縣利民的決策；第三，成就與發展，希望未來縣府能給各位一份有成就感的工作，自己會鼓勵同仁進修、創新發想，一同為縣民服務。

蔡培慧保證，未來只要是盡心負責的公務員，都不會有因非法施壓或權勢壓迫而受害，自己有信心，不久的將來，南投人會說「我南投，我驕傲」，南投的公務員也將會說出「我是南投公務員，我驕傲」。

嘆侯友宜也曾心痛過　林佳龍：應有人替恩恩案負責

視察基隆塔！蔡英文讚林右昌、蔡適應　盼新市長延續光榮

與賴清德同台　蔡英文挺江聰淵：不做讓宜蘭人沒面子的事

林智堅陪同！沈慧虹車隊雨中掃街　支持者送熱飲到總部

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀