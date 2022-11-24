罹患阿茲海默症機率是一般人10倍！　「雷神」宣布暫時息影

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不可逆的老年癡呆症阿茲海默症是一種不可逆的腦部疾病，是最常見的癡呆症，約占 60%，會導致記憶問題、思維混亂和溝通問題。然而，阿茲海默症至今尚未發現有效治癒的藥物，副作用也大，使得阿茲海默症面臨診斷和治療上的困境。
克里斯漢斯沃從父母遺傳到2個ApoE4遺傳基因，導致他罹患阿茲海默症的機率是一般人的8到10倍。大約僅2至3%的人口帶有2個遺傳基因。克里斯漢斯沃也證實他的祖父同樣患有老年癡呆症。
高風險是最大的恐懼克里斯漢斯沃表示，紀錄片《Limitless》最初的計劃是拍攝他收到基因測試結果，但專訪影片創作者達倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）決定私下告知他此消息。
克里斯漢斯沃坦言，檢驗報告證實了他長久以來「最大的恐懼」，在得知自己罹患阿茲海默症的風險較一般人更高後，他決定暫時息影，採取預防措施，「我沒有要遞出辭呈，但確實讓我心裡想要休息一段時間。」
壓力管理、運動預防雖然尚未確診阿茲海默症，但克里斯漢斯沃被警告是高風險族群，因此他特別測試體能，並探究如何長壽和保持健康，「這不是一個預先確定的基因，但是一個強烈的跡象，十年前，我認為它更被認為是決定因素。」
及早採取阿茲海默症的預防措施的重要性會影響下半生，「這一切都與睡眠管理、壓力管理、營養、運動、健身有關，需要以一致的方式持續（預防）。」
身為漫威大明星，克里斯漢斯沃有權可以刪除《Limitless》影片中任何提及阿茲海默症的橋段，但他選擇將此疾病與遺傳風險告知大眾，藉以提高民眾的認識，「我擔心的是，我只是不想操作議題並過度戲劇化，把它變成某種騙取同理心或娛樂性的話題。」
克里斯漢斯沃暫時息影前的最後身影，將出現在《瘋狂麥斯》前傳電影，他的戲份已於本月初殺青，接著完成《Limitless》宣傳與其他合約後，將暫停演戲，回到澳洲家中與妻小共度時光。
原文出處：https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-63668310
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55834
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