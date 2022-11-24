為打贏選戰壓力好大　面對壓力醫師籲應注意2警訊掌握3要點！

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面對壓力常見2種警訊 症狀持續應尋求專業協助民眾面對壓力時會引起的不適狀況大致分成兩種，一種是引起特定身心症狀，如；頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適、或者呼吸不順等；另一種是使身上原有的疾病惡化或復發，如：焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、精神分裂症等。蔡昀霖醫師表示，在臨床上，常見民眾因壓力引起頭痛、胸悶、胃腸不適等。
蔡昀霖醫師提到，有些民眾會因生活壓力加上選情激烈等多重因素的影響，出現睡眠障礙、焦慮、煩躁等情況，這些睡眠障礙與情緒困擾在壓力源解除、恢復原有生活彈性之後，症狀通常就會逐漸改善，但若以上症狀仍持續時，建議由醫療專業服務協助，以儘速及有效消除壓力造成的不適應。
蔡昀霖醫師特別提醒，自行購買藥物、服用偏方或接受民俗療法來治療壓力造成的不適等，非但不能完全解除不適症狀，甚至有可能加重其症狀，呼籲民眾，處理壓力所衍生的不適症狀，應尋求醫療專業人員協助，儘速恢復原有生活彈性與健康狀態。
面對壓力掌握3要點 先自我檢視、調整作息抒解壓力的方式有很多種，蔡昀霖醫師建議民眾面對壓力時，掌握3要點：先做自我檢視、調整作息，若不適症狀在自助方式仍不得改善時，則建議諮詢醫療方式予以協助。
- 先做自我檢視、調整作息，以自助方式，如：善待自己、舒解壓力、固定運動、規律生活作息、自我教育、避免酒精和藥物濫用以免陷入惡性循環等，改善壓力問題
- 接受專業精神醫療：透過專業人員協助，給予睡眠衛生教育、生理回饋治療、諮商討論、心理治療、或者給予適當藥物等。
- 若原有疾病惡化或復發者，則儘快就醫治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55934
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