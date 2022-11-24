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為打贏選戰壓力好大　面對壓力醫師籲應注意2警訊掌握3要點！

為打贏選戰壓力好大　面對壓力醫師籲應注意2警訊掌握3要點！
為打贏選戰壓力好大　面對壓力醫師籲應注意2警訊掌握3要點！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】九合一選舉將在這星期六（26日）舉行投票，越接近投票日，選舉情勢越是激烈，身在其中的候選人及助選員，為了贏下選戰日夜奔波，也因而緊張、焦躁，甚至出現失眠的情形。衛生福利部草屯療養院醫師蔡昀霖表示，若以上症狀持續，建議由醫療專業服務協助，儘速、有效地消除壓力造成的不適應。他也提出3要點幫助民眾面對壓力。

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面對壓力常見2種警訊　症狀持續應尋求專業協助

民眾面對壓力時會引起的不適狀況大致分成兩種，一種是引起特定身心症狀，如；頭痛、胸悶、心悸、腸胃不適、或者呼吸不順等；另一種是使身上原有的疾病惡化或復發，如：焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、精神分裂症等。蔡昀霖醫師表示，在臨床上，常見民眾因壓力引起頭痛、胸悶、胃腸不適等。

蔡昀霖醫師提到，有些民眾會因生活壓力加上選情激烈等多重因素的影響，出現睡眠障礙、焦慮、煩躁等情況，這些睡眠障礙與情緒困擾在壓力源解除、恢復原有生活彈性之後，症狀通常就會逐漸改善，但若以上症狀仍持續時，建議由醫療專業服務協助，以儘速及有效消除壓力造成的不適應。

蔡昀霖醫師特別提醒，自行購買藥物、服用偏方或接受民俗療法來治療壓力造成的不適等，非但不能完全解除不適症狀，甚至有可能加重其症狀，呼籲民眾，處理壓力所衍生的不適症狀，應尋求醫療專業人員協助，儘速恢復原有生活彈性與健康狀態。

面對壓力掌握3要點　先自我檢視、調整作息

抒解壓力的方式有很多種，蔡昀霖醫師建議民眾面對壓力時，掌握3要點：先做自我檢視、調整作息，若不適症狀在自助方式仍不得改善時，則建議諮詢醫療方式予以協助。

  • 先做自我檢視、調整作息，以自助方式，如：善待自己、舒解壓力、固定運動、規律生活作息、自我教育、避免酒精和藥物濫用以免陷入惡性循環等，改善壓力問題
  • 接受專業精神醫療：透過專業人員協助，給予睡眠衛生教育、生理回饋治療、諮商討論、心理治療、或者給予適當藥物等。
  • 若原有疾病惡化或復發者，則儘快就醫治療。
此外針對壓力所造成的失眠部份，許多民眾會自行至藥房購買安眠藥服用，或看診求醫時，要求醫師開立安眠藥服用，此情況僅治標不治本，不但無法解決失眠之根本原因，更可能造成安眠藥的濫用甚至依賴。蔡昀霖特別叮嚀：基於民眾用藥安全性與適當性，用藥前應尋求身心（精神）科專業人員協助，經醫師評估後採用適合個人的治療方式，勿自行服藥，以免陷入惡性循環。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55934

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