長照及支持性服務 降低逾98%照護壓力

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透過滿意度調查發現，使用長照服務對於主要家庭照顧者負擔/心理壓力減輕程度，於110年度達98.4%；對照顧者維持整體生活品質幫助程度亦達98.9%；至於對家人的照顧支出減輕程度達95.5%；同時，於111年1-9月間喘息服務使用人數達91,995人，較去年同期成長1.32倍。
適時交給長照專業 家人更有餘裕發展愛
目前全國22縣市共佈建119個家庭照顧者支持服務據點，由受過專業訓練家照專員針對家庭照顧者的需求，與不同領域專業合作，提供必要的支持服務，協助家庭照顧者回歸正軌。再此呼籲有長期照顧需求的民眾，可以撥打長照專線1966，申請長照服務。
家庭照顧樣態多元 尋求協助降低壓力
家庭照顧者的照顧樣態多元，但在家庭照顧者支持服務據點等專業人員引導、協助下，多可運用長照資源進行適合自己家庭的照顧計畫。
50歲的秀蓁，她在新北回到台東，照顧失智母親、罹癌先生及孩子們，在漢人和原民照顧文化差異間奔波，掙扎了八年多，母親作息混亂、脾氣暴躁等曾將她與姊姊壓到喘不過氣來。在歷經居家服務、日照中心照顧，最後自覺已無力負荷，最後一關，她放下傳統孝道的自責，說服家人，讓重度失智母親入住「能說族語」的失智症團體家屋；在看到母親被好好照顧後，她深刻體會到「孝順不是只有一種模式，適時把照顧勞務交給專業，家人更有餘裕發展愛」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55849
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