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阻止超級抗藥菌誕生！　醫：應合理使用抗生素

阻止超級抗藥菌誕生！　醫：應合理使用抗生素
阻止超級抗藥菌誕生！　醫：應合理使用抗生素

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】抗微生物製劑是20世紀後半醫療重大進展之一，支撐著今日許多重大的醫療發展，包括重大手術、急重症加護照護、以及血液腫瘤等疾病的免疫抑制治療。隨著抗生素的廣泛使用與病菌的快速演化，加速超級抗藥菌誕生。

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世界抗生素週　共同預防抗生素抗藥性

臺大醫院響應世界衛生組織於每年11月18-24日舉行世界抗生素週（WorldAntimicrobialAwareness Week, WAAW），呼籲各國共同預防抗生素抗藥性，並與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會共同規劃「抗生素合理使用巴士巡迴展」宣導。

抗生素合理使用五大要素　降低抗藥菌發生率

我們已面臨藥物的供需失衡，研發及供應已經不足以應付實際的需求。臺大醫院感染科暨感染管制中心主任陳宜君表示，抗生素合理使用五大要素，正確診斷（Diagnostics）、最佳用藥選擇（Drug）、適當的劑量（Dose）、階段性評估降階（De-escalation）、合理的治療時間範圍（Duration）。針對病人做個別風險評估，提供最適合的抗生素治療。

癌醫中心分院血液腫瘤部柯博升主任表示，癌症病患對於抗生素治療的需求相當大，如果沒有適當的抗生素管理，抗藥菌的出現會讓病人的存活機率下降，因此團隊會與感染科團隊合作，適當使用抗生素，降低抗藥菌的發生率。

遵循「四不一要」　確保抗生素有效性

對於全民抗生素用藥安全，藥劑部黃織芬主任提醒遵循「四不一要」，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素來吃、不吃他人的抗生素、不要隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素，才能確保抗生素使用的有效性，全民一同守護，阻止超級細菌！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55850

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