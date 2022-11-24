蔡英文、賴清德同台！6000人淋雨不退　挺徐定禎翻轉苗栗

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徐定禎表示，苗栗有絶佳的地理位置、豐富的人文環境、美麗的好山好水，更有勤奮敦厚的老百姓，但相較於其他縣巿，苗栗不但沒有進步，反而一直倒退，甚至向下沉淪。苗栗人口不斷流失，人民用腳投票，離開了、放棄了苗栗。
徐定禎說，72年來苗栗政治的一成不變，造成現在的困境，自己有信心帶領苗栗改變，因為是所有候選人當中，唯一有行政經驗的，也是唯一有讓政府財政轉虧為盈的候選人，「頭份經驗」就是最好的證明，只要有心、有能力，絕對可以讓苗栗縣的財政轉虧為盈，讓「頭份經驗」變成「苗栗經驗」。
徐定禎指出，參選縣長以來，蔡英文已經來站台4次，賴清德也來了5次，正副總統對他的政見如數家珍，也都全力的背書，如果徐定禎當選苗栗縣長，中央政府一定會全力協助苗栗、全面落實政見，讓苗栗擺脫落後，快速起飛。
賴清德表示，苗栗在短短8年期間，人口流失2、3萬人，苗栗縣政推動不利，形成惡性循環，如果苗栗不停止惡性循環、不能夠翻轉，苗栗的未來、苗栗鄉親的生活會大大受到影響，而只有徐定禎能夠解決苗栗縣政府面臨的財政危機；只有徐定禎有能力解決苗栗人口流失問題。
賴清德說，黑道的候選人已經被國民黨淘汰了，哪來的藍綠對決呢？這場選舉不是藍綠對決，是一場正與邪、善與惡的對決，是徐定禎率領晴耕雨讀的善良老百姓正義之師，對抗黑金團體攻佔縣政府的對決。
蔡英文表示，這次的選舉，不只是地方選舉，而是世界都在關注，都在看。全球關注台灣人有沒有堅持民主、守護自由的決心；全台灣也都在看，苗栗人有沒有終結黑金，終結地方派系的勇氣。
蔡英文說，徐定禎被對手一再抹黑、污衊，是因為他的聲勢越來越好，是最有機會贏的人，所以對手不擇手段，連徐定禎的家人也被攻擊。她強調，「去投票，就會贏」，這次就是苗栗終結黑金最好的機會，一定要「集中選票，支持會贏的徐定禎」。