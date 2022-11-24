拚榮耀花蓮！車掃經故鄉部落 Kolas：不能永遠夫妻輪政
民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今（24）日在南花蓮的瑞穗展開車隊掃街，沿途民眾相當熱情，表達力挺之意。Kolas喊話，「最後2天，我們一起改變花蓮」，獲得大量迴響；另外也有許多民眾自發性的開車、騎車加入掃街車隊，綿延將近1公里長。
記者黃宣尹／台北報導
Kolas今日由競總榮譽主委盧博基與花蓮縣議員候選人陳飛廷、富里鄉民代表候選人潘務本陪同掃街，深入瑞穗、富里、玉里等地掃街。下午1時左右抵達Kolas位在故鄉哈拉灣部落的南區競選總部。
「我回家了」，Kolas說，「回家要吃飯才有力氣」，現場笑聲不斷，Kolas展現幽默，受到在場支持鄉親熱烈歡迎。簡單用餐後，Kolas下午則前往富里、玉里等地掃街。
「我們一定會贏」，Kolas沿途鼓勵民眾，民眾也紛紛放鞭炮、揮舞旗幟支持。在田裡工作的民眾也對Kolas比出3號手勢，凍蒜聲不間斷。直到下午仍有民眾自發加入車隊一起掃街。
晚間Kolas則在南區競選總部，舉行溫馨音樂會，凝聚支持力量。Kolas強調，花蓮一定要改變，不能永遠都是夫妻輪政，呼籲大家11月26日票投Kolas，一起改變花蓮的未來。