棒球／籌組亞洲大聯盟！辜仲諒會長踏出第一步

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辜仲諒會長表示，他將仿造臺灣成功經驗，援引企業資源投入棒球發展，明（25）日將會見泰國正大集團（Charoen Pokphand Group）的企業代表，邀請他成為亞洲棒球總會的資深顧問，期盼透過企業資源為泰國棒球注入活血，首先要恢復舉辦已經延宕六年的東亞盃（East Asia Cup）棒球賽，並在未來3至6年內奠定基礎，朝更高的層級邁進。
本次在泰國曼谷召開年度例行的執委會，正式確認2023年亞洲棒球錦標賽將於臺中市登場。亞洲棒球總會今日下午亦於泰國棒球協會舉行「東南亞棒球發展暨訓練中心（Southeast Asia Baseball Development and Training Center）」掛牌儀式，期盼中心的成立運作，能讓東南亞棒球更加蓬勃發展。另外，辜仲諒會長擬將中國信託慈善基金會「愛接棒」計畫協助偏鄉學子脫貧、追求棒球夢的成功經驗，複製到有需求的亞洲國家，並將捐贈泰國少棒隊伍球棒、頭盔、護具等物資，跨出為亞洲基層棒球向下扎根的第一步。
辜仲諒會長以中信兄弟奪下中華職棒聯盟33年總冠軍、達成二連霸為例，讚賞中信兄弟不論是教練、球員還是工作人員，所有人都扮演好自己的角色，團結一致、全力以赴，為了總冠軍奮力一搏，這種用生命打球的態度，給了基層棒球最好的榜樣，奪冠更證明了團結力量大的真理。
辜仲諒會長指出，中信兄弟在臺灣擁有廣大球迷，號召力和感染力十分強大，加上中國信託商業銀行長期支持有「臺灣甲子園」之稱中信盃黑豹旗，這項臺灣最大的青棒賽事每年吸引逾3,000位學子參加，中國信託更冠名贊助即將到來的2023年第五屆世界棒球經典賽（2023 World Baseball Classic, WBC），企業帶動棒球風潮，將吸引更多年輕人參與棒球運動，拋磚引玉的行動也讓其他企業投入資源，壯大產業規模，臺灣棒球產業也會因此蓬勃發展、更上一層樓。辜仲諒會長相信，臺灣棒球做得到，亞洲棒球也做得到，只要眾志成城，集結各國資源，相互支援，亞洲棒球崛起指日可待。