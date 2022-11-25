棒球／催生東南亞勁旅！會長辜仲諒訪視泰國

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中華棒球協會理事長辜仲諒今（2022）年7月在亞洲棒球總會各會員國的信賴與支持下，從前任會長彭誠浩手中順利接棒，執掌會長一職，肩負團結亞洲各國，將亞洲棒球推進至更高層級的重任，並喊出「BFA, Asian Power!」的新口號，拉齊亞洲棒球實力的關鍵第一步，就從泰國曼谷展開。
辜仲諒會長指出，東南亞棒球極具發展及進步空間，而位居東南亞樞紐的泰國，地理位置得天獨厚，適合作為推進、發展棒球運動的中心，更重要的是Vutichai會長是亞洲棒球界的老前輩，對棒球的投入和熱誠有目共睹。亞洲棒球總會一共有29個會員國，過去泰國棒球在Vutichai會長的帶領之下，表現位居亞洲前六強，辜仲諒會長特別感謝Vutichai會長今年自職場退休後，重新接下泰國棒協會長一職，為泰國及亞洲的棒球運動貢獻心力。
未來泰國將肩負促進東南亞棒球蓬勃發展的重任，「東南亞棒球發展暨訓練中心」將成為訓練球員、教練及舉辦棒球比賽的重心。辜仲諒會長也期待泰國有更多企業及有心人士投入棒球產業，向下扎根，並發揮拋磚引玉的效果，如同中國信託長期支持台灣棒球發展，包括中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗以及多項國際級賽事，促進棒球產業發展。中心順利運作後，東南亞棒球將邁向嶄新里程，更上一層樓，有朝一日能與傳統棒球強權分庭抗禮，共同對世界展現BFA, Asian Power!